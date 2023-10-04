Erken sevinen sporcu, altın madalyayı kaybetti
Çin'in Huangzhou kentinde düzenlenen Asya Oyunları'nda 3 bin metre erkekler patende yarışan Güney Koreli Jung Cheol-won erken sevincinin kurbanı oldu. Son etapta yarışan patenci, önde götürdüğü mücadelede, kollarını kaldırıp sevinç yaşarken, hemen yanı başındaki Tayvanlı sporcu bitiş çizgisini ondan önce geçti ve takımını birinci yaptı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 09:14, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 09:14
Güney Koreli patenci Jung Cheol-won'un saniyenin çok küçük bir kısmını erken kutlama kararı ona ve takım arkadaşlarına altın madalya kazanmaya ve zorunlu askerlik hizmetinden muafiyete mal oldu.
Jung , Pazartesi günü Çin'de düzenlenen Huangzhou Asya Oyunları'nda erkekler 3000 metre sürat pateni bayrak yarışı finaline katılan üç kişilik Güney Kore takımının bir parçasıydı .
Yarışın son ayağında kayan 27 yaşındaki sporcu bitiş çizgisine Tayvanlı Huang Yu-Lin'in hemen önünde yaklaştı.
Altın madalyanın mühürlendiğini düşünen Jung, bitiş çizgisine ulaşmadan ellerini kaldırmayı seçti.
Huang, sol bacağını öne doğru uzattı ve Jung'un birinciliğini elinden aldı.