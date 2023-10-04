Maaşlar 3 ayda buhar oldu

Bakan Bolat açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracatına ulaşıldı
Bakan Bolat açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracatına ulaşıldı
PMYO giriş sınavı 2. yedek planlama sonuçları açıklandı
PMYO giriş sınavı 2. yedek planlama sonuçları açıklandı
MEB'den 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' için yeni karar
MEB'den 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' için yeni karar
Bakan Koca: Kapanma gibi tedbirler artık söz konusu değil
Bakan Koca: Kapanma gibi tedbirler artık söz konusu değil
Benzine büyük indirim bekleniyor
Benzine büyük indirim bekleniyor
Bakanlık çalışma başlattı: 10 binlerce kişi telefon harcı mağduru
Bakanlık çalışma başlattı: 10 binlerce kişi telefon harcı mağduru
Günlük kiralık evlere yasal düzenleme geliyor
Günlük kiralık evlere yasal düzenleme geliyor
Raf ve kasa farkı ayyuka çıktı: Yanlışlık alışkanlığa döndü
Raf ve kasa farkı ayyuka çıktı: Yanlışlık alışkanlığa döndü
Yüksek kiraya öğrenci freni
Yüksek kiraya öğrenci freni
Ankara'daki saldırıyı düzenleyen ikinci teröristin kimliği belirlendi
Ankara'daki saldırıyı düzenleyen ikinci teröristin kimliği belirlendi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 16 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 16 hedef imha edildi
'Şu an gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır'
'Şu an gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır'
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi sağanağın ardından yükseldi
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi sağanağın ardından yükseldi
Erdoğan, partisinin olağanüstü kongre hazırlıklarına ilişkin bilgi aldı
Erdoğan, partisinin olağanüstü kongre hazırlıklarına ilişkin bilgi aldı
'2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz'
'2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz'
Soylu'dan Ali Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyareti
Soylu'dan Ali Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyareti
Gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
Gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
Erdoğan: Eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı anlayamıyoruz
Erdoğan: Eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı anlayamıyoruz
THY'den iç hatlarda indirimli bilet kampanyası
THY'den iç hatlarda indirimli bilet kampanyası
Tuğba öğretmen, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçildi
Tuğba öğretmen, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçildi
Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Zam hesabında son durum
Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Zam hesabında son durum
ÖSYM, 7 bin dolayındaki soru yazarının sayısını artırıyor
ÖSYM, 7 bin dolayındaki soru yazarının sayısını artırıyor
64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları': 928 gözaltı
64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları': 928 gözaltı
Bahçeli'den emekliye zam açıklaması: Enflasyon üzerinde ve kök ücrete yansıtılmalı
Bahçeli'den emekliye zam açıklaması: Enflasyon üzerinde ve kök ücrete yansıtılmalı
Otomotiv satışlarında rekor serisi eylülde de sürdü
Otomotiv satışlarında rekor serisi eylülde de sürdü
TÜİK açıkladı: Eylülde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: Eylülde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Polis memuru, eski kadın arkadaşı öğretim görevlisini öldürdü
Polis memuru, eski kadın arkadaşı öğretim görevlisini öldürdü
Bakanı Tekin'den 'mülakat' açıklaması: İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım
Bakanı Tekin'den 'mülakat' açıklaması: İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım
Bakan Uraloğlu açıkladı: İşte şarj istasyonu haritamız
Bakan Uraloğlu açıkladı: İşte şarj istasyonu haritamız
Seçimlerde aday sayısı 1 milyonu aşacak
Seçimlerde aday sayısı 1 milyonu aşacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Maaşlar 3 ayda buhar oldu

Temmuzda 22 bin TL olan memur maaşının alım gücü, ENAG'ın verilerine göre 16.852 liraya, 11.402 liralık asgari ücretin alım gücü ise 8.732 liraya düştü. 7.500 liralık en düşük emekli aylığı 3.840 lira ediyor.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 09:34, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 09:36
Yazdır
Maaşlar 3 ayda buhar oldu

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; hayat pahalılığı karşısında ezilen emekli ve çalışanlara temmuz-aralık dönemini kapsayan ikinci 6 ay için yapılan yüzde 25'lik zam, 3 ayda sıfırlandığı gibi eksiye düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici enflasyonu temmuzdan bu yana geçen 3 ayda yüzde 25.11 oranında artarak 6 aylık zammı adeta sildi süpürdü. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da son 3 aylık enflasyonu yüzde 30.57 olarak açıkladı.

Üç ayda gerçekleşen yüksek enflasyonla çalışanlar ve emeklilerin alım gücü temmuz zammından önceki maaşların alım gücünün de gerisine düştü. Yılbaşından bu yana zam yapılmayan 7 bin 500 liralık en düşük emekli aylıklarının alım gücü ise TÜİK'e göre yüzde 50, ENAG'a göre yüzde 95 civarında eridi.

Bekar ve çocuksuz en düşük devlet memurunun maaşı temmuz başında 20 bin 352 liraya yükseltilmişti. Bu memurun maaşının alım gücü, temmuz ayından bu yana artan fiyatlar karşısında eriyerek TÜİK hesabıyla 16 bin 267 liraya, ENAG hesabıyla da 15 bin 587 liraya geriledi. 24 bin 505 lira yapılan öğretmenin maaşının alım gücü de eylül sonu itibarıyla TÜİK'e göre 4 bin 918 lira eriyerek 19 bin 587 liraya düştü. Öğretmen maaşındaki erime ENAG hesabıyla da 5 bin 737 lirayı buldu. 29 bin 109 lira olan polis memurunun maaşı ise ENAG hesabıyla 6 bin 815 lira azalarak, 22 bin 294 liraya düştü.

8.732 LİRAYA GERİLEDİ

Temmuz ayında 11 bin 402 liraya çıkarılan asgari ücretin alım gücü de zamlar karşısında dayanamadı. Asgari ücretin alım gücü eylül sonunda ENAG'a göre 2 bin 670 lira eriyerek 8 bin 732 liraya kadar düştü.

Emeklinin alım gücü 3.840 TL azaldı

3 ay önce yüzde 25 zam yapılan emeklinin alım gücü yüzde 25.11'lik resmi enflasyon karşısında eksiye düştü. En düşük memur emeklisinin geçen temmuzda 8 bin 657 lira yapılan aylığı, eylül sonunda TÜİK hesabıyla 6.920 liraya, ENAG hesabıyla 8.732 liraya geriledi. 7.500 liralık en düşük emekli aylığının alım gücü de TÜİK'e göre 5.005 liraya, ENAG'a göre 3.840 liraya geriledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber