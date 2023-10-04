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Brent petrolün varil fiyatı 90,68 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90,68 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 09:43, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 09:44
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Brent petrolün varil fiyatı 90,68 dolar

Dün 88,01 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,26 azalışla 90,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,92 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de dünkü veri akışının ardından Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına dair artan endişeler etkili oldu.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, JOLTS açık iş sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 690 bin artışla 9 milyon 610 bine yükselerek piyasa beklentilerini aştı.

İş gücü talebinin bir ölçütü olan açık iş sayısındaki artışın, Fed'in sıkı para politikasına rağmen iş gücü piyasasında güçlü duruşun sürdüğüne işaret ettiğini belirten analistler, piyasaların bugün açıklanacak olan ve Fed'in bir sonraki faiz kararına ilişkin ipucu verebilecek ADP tarım dışı istihdam verisine odaklandığını belirtti.

Öte yandan, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Banka'nın faiz oranlarını "uzun süre" yüksek tutması gerektiğini belirterek, 2024'te bir faiz indirimi öngördüğünü söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise son derece güçlü bir iş gücü piyasası bağlamında kısa vadede enflasyonun düştüğünü, ABD ekonomisinin görünümü konusunda "çok iyimser" olduğunu ifade etti.

Petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılayan bir diğer unsur da 10 ayın en yüksek seviyesinde seyreden ABD doları oldu. Diğer para birimleri karşısında değer kazanarak petrol fiyatlarının düşüşünü destekleyen ABD dolar endeksi, dünkü kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 106,850 oldu. Doların değer kazanması petrol alımında diğer para birimlerini kullanan alıcılar için petrolü daha pahalı hale getirerek talepte azalmaya sebep oluyor.

Yatırımcılar aynı zamanda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) bugün yapılacak toplantısına odaklandı. Piyasa beklentisi grubun mevcut kesintilere devam etmesi yönünde ancak uzmanlar iyice daralan küresel petrol stoklarının piyasada oynaklığı artırarak fiyatları yukarı yönlü baskılamaya devam edeceği görüşünde.

Diğer yandan, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın, akaryakıt ihracat yasağını iç pazarda istikrar sağlanıncaya kadar devam ettireceklerini söylemesiyle arz endişeleri daha da derinleşti.

Soçi kentinde petrol ve akaryakıt piyasalarındaki gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Novak, Brent petrol fiyatının son dönemde arttığına işaret ederek "(Rus petrolüne) İndirimimiz azaldı ve ürünlerimiz tavan fiyatın üzerinde, piyasa fiyatlarında satılıyor." ifadesini kullandı.

Novak, Rusya'nın uyguladığı akaryakıt ihracat yasağının ne kadar süreceğine ilişkin soruyu karşılık, "İç pazarda istikrar sağlanıncaya kadar devam edecek." dedi.

Rus hükümeti, ülkede benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle 21 Eylül'de bu ürünlerin ihracatını yasaklamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 91,16 ile 91,47 dolar aralığının direnç, 90,58 ile 90,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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