Pes etmeyen Galatasaray, Manchester United'ı deplasmanda devirdi

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester United'ın yanı sıra, Almanya'nın Bayern Münih ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarıyla mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, 2. haftada İngiliz ekibine konuk oldu.

İlk hafta sahasında Kopenhag ile karşılaşan "Cimbom", 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2'lik beraberliği yakalamış ve gruba 1 puanla başlamıştı.

Sarı-kırmızılılar, 2. haftada Manchester United ile Old Trafford Stadı'nda karşılaştı. Müsabakada Rasmus Hojlund'un golleriyle 2 kez geri düşen Galatasaray, Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin skor katkısıyla geri dönmeyi bilip, sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla A Grubu'nda 4 puana çıktı.

Bayern Münih'in 6 puanla zirvede yer aldığı grupta ikinci sıraya yerleşen Galatasaray, tur atlama yolunda inancını yükseltti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde 2 farklı takımla Manchester United'a karşı galip geldi.

2020-2021 sezonunda Başakşehir'in başındayken, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında "Kırmızılar"la eşleşen Buruk, İstanbul'da rakibini 2-1 mağlup edip, önemli bir başarı elde etmişti.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında tekrar karşılaştığı İngiliz ekibi önünde bu kez rakip sahada galibiyet sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, attığı golle takımına galibiyeti getiren futbolcu oldu.

Müsabakanın 76. dakikasında skor 2-2 iken kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı dışarı atarak takımını öne geçirme fırsatından yararlanamadı.

Yıldız golcü, penaltıyı kaçırmasından yaklaşık 3 dakika sonra gelişen atakta fileleri havalandırarak galibiyeti getirdi.

Mauro Icardi, bu sezon 13 resmi maçta 11 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımın 7 lig maçında forma giyen 30 yaşındaki santrfor, 7 kez fileleri havalandırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 4 müsabakanın 3'ünde skoru değiştiren Icardi, grup aşamasındaki 2. maçında ilk golünü kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekipte Wilfried Zaha ile Kerem Aktürkoğlu, kariyerlerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol sevinci yaşadı.

İngiltere'de uzun yıllar Crystal Palace forması giyen ve dünyanın tanıdığı bir futbolcu haline gelen Fildişi Sahilli yıldız Zaha, buna rağmen kariyerindeki ilk Avrupa kupası müsabakasına Galatasaray'da çıktı.

Sarı-kırmızılı ekiple UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1, grup aşamasında ise 2 mücadelede ter döken Zaha, eski takımlarından Manchester United karşısında fileleri havalandırarak kariyerinin ilk Avrupa kupası golünü kaydetti.

Wilfried Zaha, Süper Lig'deki MKE Ankaragücü maçının ardından Manchester United karşılaşmasında da fileleri havalandırarak üst üste 2 mücadelede gol sevinci yaşamış oldu.

Üç yıl öncesine kadar TFF 3. Lig'de top koşturan Kerem Aktürkoğlu da Galatasaray'a geldikten sonra yakaladığı çıkışı sürdürdü. Takımında kaptanlığa kadar yükselen ve değişmezlerden olan milli futbolcu, yükselen kariyerine bir de UEFA Şampiyonlar Ligi golü ekledi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 8 maça çıkan Kerem, "Kupa 2"de 3 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 6 karşılaşmada 1 gol atan Kerem Aktürkoğlu, grup maçında Manchester United filelerini de sarsarak "Devler Ligi"nde bir ilki yaşadı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 20 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 2'si de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 20 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 8 beraberlik alırken, tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 20 müsabakada sadece 1 kez kaybetse de Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı sergileyemedi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında son galibiyetini 2018-2019 sezonunda Lokomotiv Moskova karşısında 3-0'lık skorla alan "Cimbom", sonrasındaki 12 grup mücadelesinde 4 beraberlik, 8 yenilgi gördü.

"Cimbom", Avrupa kupalarında ilk kez bir İngiliz takımını deplasmanda yendi.

Daha önce iç sahada 10, deplasmanda 10 ve tarafsız sahada 1 kez olmak üzere İngiliz takımlarıyla 21 defa karşılaşan sarı-kırmızılılar, toplamda 3 galibiyet, 8 beraberlik, 10 yenilgi yaşadı.

Elde ettiği galibiyetlerin tamamını sahasında alan Galatasaray, dış sahada İngiliz takımlarına karşı galip gelemedi.

Manchester United galibiyetiyle bu sezon için önemli bir adım atan Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı deplasmandaki kötü istatistiğini de sonlandırmış oldu.