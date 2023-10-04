Türkiye'de bir ilk: Bu atölye oto hırsızlarının korkulu rüyası olacak

Kazalı veya yakalama hacizli araçların bilgilerinin, hırsızlar tarafından çalıntı araçlara aktarılması suretiyle change yapılarak piyasa sürülmesi vatandaşları mağdur ediyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü de bu konuda vatandaşlara daha hızlı hizmet vermek ve mağduriyetlerini çabucak giderebilmek için yeni bir atölye kurdu. Türkiye'de ilk olan Araç Ön İnceleme Atölyesi, oto hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik konularında teknik bilgiye sahip emniyet personelinin daha donanımlı hale gelmesini sağladı.

Eylül ayında faaliyetlere başlanan atölyede, araç incelemeye ait tüm teknolojik cihazlar bulunuyor. Alanında uzman Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, atölyede bulunan teleskopik kamera ve beyin okuma cihazı ile gözle görülmesi zor olan şasi ve motor numaralarını daha hızlı okuyor. Yaklaşık 10 dakika süren bu işlemle, araçların çalıntı veya change olup olmadığı kısa süre içinde tespit ediliyor.

"Ülkemizde daha önce hiç uygulanmamış yöntem uyguladık"

Araç Ön İnceleme Atölyesi'ne ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Başkomiser Şenol Mavi, "Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü olarak ülkemizde daha önce hiç uygulanmamış yöntem uygulayarak, Araç İnceleme Atölyesi ismi altında atölye kurduk. Kuruluş amacı, çalıntı veya change yapılmış araçların, daha hızlı ve seri şekilde tespitine yönelik 'Polisimiz ne yapabilir?, 'Nasıl daha hızlı ve seri şekilde vatandaşımızın mağduriyetini gidebiliriz' noktasında kuruldu" dedi.

Hırsızlara göz dağı veriliyor

Atölyede araçların teknoloji kullanılarak daha detaylı incelendiğine dikkat çeken Şenol Mavi, "Atölyede şasi ve motor numaralarını, aracın üstündeki diğer fabrikasyon üretimdeki donanımlara bakarak, cihazımız var, onu bağlıyoruz ve bu şasi numaralarının hangilerinin hangi araca ait olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Farklı bir şasi numarası bulduğumuzda da, kendi sistemimizden sorgusunu yaparak, çalıntı veya change olup olmadığını seri şekilde tespit ediyoruz. Buradaki en önemli amacımız bu. Aynı zamanda, bu atölyeyi kurarak, hem devletimizin vatandaş nezdinde daha teknolojik imkanlardan faydalanarak, hızlı tespit yaptığını göstermek ve hırsız ve suç camiasındaki kişilere daha büyük göz dağı vermek istiyoruz" diye konuştu.

"Atölye, kriminal polis laboratuvarlarında olan sistemlerden daha üst düzey"

Başkomiser Şenol Mavi, oto hırsızlıkla mücadele eden personelin teknik donanıma sahip olduğunun altını çizerek, atöyedeki cihazların da personelin daha nitelikli çalışmasına imkan sağladığını vurguladı. Mavi, "Teleskopik kamera çoğu yerde olmayan bir kameradır. Motor kaputunu açtıktan sonra kamerayı içeri doğru sarkıtarak, elle ya da gözle görülemeyecek bütün şaşe ve motor numaralarını, seri numaralarını okuyabiliyoruz. Aynı zamanda boya tespiti yapabiliyoruz. Bir de beyin okuma cihazımız var. Bu cihazı araca bağlayarak, aracın üzerinde bütün parçaların, hangi şasi numarasına ait, hangisi farklı bir şasiye ait, çalıntı mı değil mi onun tespitini yapıyoruz. Bu şuan ülkemizde kriminal polis laboratuvarlarında olan sistemlerden daha üst düzey. Bu atölyenin Türkiye'nin tamamına yayılmasına için çalışmalara da başlandı" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir emniyet müdürlüğümüzde bu sistem yok"

Atölyedeki araç inceleme süresinin yaklaşık 10 dakika sürdüğünü ifade eden Mavi, "Bir arabanın çalıntı mı, change mi, bu arabanın şaşe numarasında oynama var mı, beyinde farklı bir şasi var mı bunların hepsini 10 dakikalık süreçte ortaya çıkarıyoruz. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü haricinde hiçbir emniyet müdürlüğümüzde bu sistem yok. Araç İnceleme Atölyesi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak bizim aklımıza gelen fikir olarak hayata geçirebildiğimiz proje oldu. Umarım tüm ülkemize de yaygınlaşır" şeklinde konuştu.

"Atölye oto hırsızlık farelerinin korkulu rüyası olacak"

Şenol Mavi, atölyenin eylül ayında hizmete başladığını da ifade ederek, "Atölyeye 26 araç geldi. 26'sının da tespitini yaptık. Elimizdeki teknoloji çok güzel. Aynı zamanda burayı eğitim atölyesi olarak da kullanıyoruz. Burası hem oto hırsızlık farelerinin korkulu rüyası olacak hem de bu suçla mücadele eden polis arkadaşımızın daha aktif görev yapabilmesini sağlayacak" dedi.