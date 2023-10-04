Bakan Fidan: Suriye'deki PKK kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Rum tarafı iş birliğine yanaşmadı. Bizim Türkiye olarak görüşümüz KKTC ile aynı parallellikte Doğu Akdeniz'de iki tarafın eşit şekilde istifade edeceği enerji potansiyelini kullanmasıdır.

Dışişleri Bakanı Fidandan #YPG/PKK uyarısı: Tüm enerji tesisleri meşru hedeftir pic.twitter.com/kV7HBvhn0j MemurlarNet (@memurlarnet) October 4, 2023

Ankara'daki terör saldırısı

Terörle mücadelede Türkiye'nin tavrının net olduğu açıktır. 2 teröristin Surieye'den geldikleri ve burada eğitim gördüğü ortaya çıkmıştır. PKK/YPG'ye ait bütün alt yapı üst yapı enerji tesisleri topyekün meşru hedefidir. Silahlı kuvvetlerimizin bu saldırıya cevabı çok net olacak ve bu terör örgütü çok pişman olacak.

Ertuğruloğlu: Bu sorunu yaratan yapı da BMGK'nın 5 daimi üyesi

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, "Kıbrıs sorununun tarifi, Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti diye muamele görmesidir. Bu sorunu yaratan yapı da BMGK'nın 5 daimi üyesi" dedi.

"Her iki tarafın eşit şekilde istifade edeceği enerji potansiyelini kullanımı mümkün"

Hakan Fidan Doğu Akdeniz konusuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından istifade etmek için Ada'daki nihai çözümü beklemek hem bölge için hem de dünya için iyi bir durum değil. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar geçen temmuz ayında çok yapıcı bir yaklaşımda bulundu. Çözümden bağımsız daha yaratıcı yaklaşımlar getirme metodundan hareketle "Bizim aramızdaki çözümsüzlük burada duruyor. Ama belli konular var ki iki toplumda bundan istifade edebilir. Bunun başında hidrokarbon kaynakları geliyor. Daha sonra elektrik entegrasyonu, yenilenebilir enerji, su, düzensiz göç, mayınların temizlenmesi gibi konular var." Aslında bunlar hayatın gündelik akışında toplumların, halkın büyük şekilde çözüm beklediği konular. Fakat Rum tarafı bir türlü bu konuda bir iş birliğine yanaşmadı. Bizim Türkiye olarak görüşümüz de KKTC ile aynı parallellikte siyasal çözümün beklenmesine gerek kalmaksızın her iki tarafın eşit şekilde istifade edeceği enerji potansiyelini kullanımı mümkündür. "