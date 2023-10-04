Kahramanmaraş'ta fünye patladı: 1 asker yaralı

Olay, öğle saatlerinde Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Jandarma Uzman Çavuş Aslan A., el bombalarının fünyelerinin bulunduğu kutuyu açarken patlama meydana geldi. Patlamada Uzman Çavuş Aslan A., sol gözünden yaralandı. Ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan A., ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Tedavisi devam eden Aslan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net