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Öğrenciler yarış aracı yaptı; ralli pilotu okul müdürü 2 kupayla döndü

İzmir'de 4 yıl önce ralli pilotluğuna başlayan Gaziemir İmam Hatip Ortaokulu Müdürü, 22 yıllık öğretmen Özgür Şenyüz (42), Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı yarış aracıyla katıldığı 2023 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5'inci ayağından 2 kupayla döndü. Kupaları ile aracın hazırlandığı meslek lisesine gelen Şenyüz, başarısını genç motor ustaları ile kutladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 15:30, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 15:31
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Gaziemir İmam Hatip Ortaokulu Müdürü ve ralli pilotu Özgür Şenyüz, Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı yarış aracıyla Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde düzenlenen 2023 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5'inci ayağında 22 pilot arasından ulusal kategoride 3'üncü, mahalli kategoride 2'nci oldu. İzmir'e 2 kupayla dönen Şenyüz, gözetmenlik yaptığı otomobil yarışları sporunu, 2019'dan bu yana lisanslı ralli pilotu olarak sürdürdüğünü belirtti. Eskişehir'de yapılan şampiyona öncesi liseden destek istediğini belirten Şenyüz, "Onların sayesinde aracımızı hazırladık. 30 Eylül'de Eskişehir Mihalgazi ilçesinde yapılan 5'inci ayak tırmanma yarışında kendi kategorimizde iki kupa kazandım. Ulusalda üçüncü, mahalli kategoride 2'nci oldum. Bu da beni Türkiye şampiyonasında dördüncülüğe taşıdı. Önümdeki 3'üncü pilot ile aramızda az bir puan farkı var. Sezonun bitmesine son iki yarış var. Türkiye üçüncüsü olmak için ümidimiz kuvvetlendi" dedi.

'ARABA ONLARA EMANET'

Güvenli sürüş eğitimleri verdiğini ve öğrencilerine bu sporu anlattığını belirten Şenyüz, başarısında meslek lisesi öğrencilerinin büyük payı bulunduğunu anlatarak, "Burada, meslek lisesi motor bölümü öğrencilerinin bu işi yapabileceğini göstermek istedim. Onlar dışarıdaki arabaların da bakımını yapıyor. Bize destek oldular. Kupaları görünce onlar da mutlu oldu. Öğrenciler de bu başarıyı paylaşıyor. Çok mutluyuz, iş birliğimiz devam edecek. Bundan sonraki yarışlarda da araçla ilgilenecekler. Araba onlara emanet. Önümüzdeki hafta Kayseri'ye gideceğiz. O yarıştan sonra araç, tekrar buraya gelecek."

'ÖĞRENCİLERİMİZ GURUR KAYNAĞIMIZ'

Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 20 yıldır görev yapan Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü motor öğretmeni Mehmet Ethem Ustaoğlu da "Yarış aracımızın ön fren diskleri, balataları değiştirildi. Motorda tekleme olduğu için bujileri değiştirildi. Motor güçlü hale geldi ve yarışı kazandı. Kupaları görünce gurur duyduk. Buradan mezun olduktan sonra başka branşları seçen öğrencilerimiz de var ama her serviste mezunlarımızı görmek; bizim için gurur kaynağı oluyor" dedi.

'DAHA ÇOK KUPA BEKLİYORUZ'

Okullarında Motorlu Araçlar Teknolojisi, Mobilya ve İç Tasarım, Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri, Tesisat ve İklimlendirme, Elektrik Elektronik Teknolojileri bölümleri olduğunu anlatan müdür Ahmet Kaya ise "Okulumuz 1998'den beri 5 alanda eğitime devam ediyor. Sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanı yetiştirmek konusunda var gücümüzle çalışıyoruz. Piyasayla iş birliği yapıyoruz. Yaklaşık 1200 öğrencimiz var. Her yıl yaklaşık 250'si mezun oluyor. Genelde kendi alanlarında iş buluyorlar. Okuldan gerekli donanımı aldıktan sonrası kendi yeteneklerine kalıyor. Kıymetli müdürüm, yarışa katılmadan önce bizden destek istedi. Kendisini tebrik ediyorum. Bundan sonra daha çok kupalarla okulumuza dönmesini bekliyoruz" dedi.

'ESKİ OLDUĞU İÇİN YARIŞI KAZANMASINA ŞAŞIRDIK'

Yarış aracıyla ilgili bilgi veren 11'inci sınıf öğrencisi Ömer Türk (15), "Okulumu seviyorum. Aracın yağlama nedeniyle bujilerini değiştirdik. Baltaların disklerini değiştirdik. Böyle bir başarı kazanacağını tahmin etmiyorduk" dedi. 11'inci sınıf Samet Karakuş (15) da "Yağ bakım baskı balata gibi işlemleri hocalar eşliğinde yapıyoruz. Müdür bey, bu araçla şampiyon oldu. Kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu.

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