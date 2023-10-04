Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Efkan Ala ile genel başkan yardımcıları karşıladı.

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