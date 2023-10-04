Brent petrolün varil fiyatı son bir ayın en düşük seviyesine geriledi

Ticaret Bakanı: 1500 yeni memur alımını gerçekleştireceğiz
Ticaret Bakanı: 1500 yeni memur alımını gerçekleştireceğiz
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'Bu Meclis Gazi Meclis değil' sözlerine tepki
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'Bu Meclis Gazi Meclis değil' sözlerine tepki
RTÜK'ten Halk TV'ye para cezası ve program durdurma yaptırımı
RTÜK'ten Halk TV'ye para cezası ve program durdurma yaptırımı
Bakan Fidan: Suriye'deki PKK kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
Bakan Fidan: Suriye'deki PKK kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının faili öldürüldü
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının faili öldürüldü
Azerbaycan'dan Türkiye resti: İspanya'daki toplantıya katılmayacaklar
Azerbaycan'dan Türkiye resti: İspanya'daki toplantıya katılmayacaklar
Akşener: Yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla yarışacağız
Akşener: Yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla yarışacağız
Ankara BB'den 1 itfaiye erinin şehit olduğu yangına dair açıklama
Ankara BB'den 1 itfaiye erinin şehit olduğu yangına dair açıklama
MEB'de temel sorunlara genel bakış
MEB'de temel sorunlara genel bakış
MB: Yüksek eylül enflasyonunda iki kalem öne çıktı
MB: Yüksek eylül enflasyonunda iki kalem öne çıktı
Türkiye'de bir ilk: Bu atölye oto hırsızlarının korkulu rüyası olacak
Türkiye'de bir ilk: Bu atölye oto hırsızlarının korkulu rüyası olacak
Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ihracatına ulaşıldı
Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ihracatına ulaşıldı
PMYO giriş sınavı 2. yedek planlama sonuçları açıklandı
PMYO giriş sınavı 2. yedek planlama sonuçları açıklandı
MEB'den 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' için yeni karar
MEB'den 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' için yeni karar
Bakan Koca: Kapanma gibi tedbirler artık söz konusu değil
Bakan Koca: Kapanma gibi tedbirler artık söz konusu değil
Benzine büyük indirim bekleniyor
Benzine büyük indirim bekleniyor
Bakanlık çalışma başlattı: 10 binlerce kişi telefon harcı mağduru
Bakanlık çalışma başlattı: 10 binlerce kişi telefon harcı mağduru
Günlük kiralık evlere yasal düzenleme geliyor
Günlük kiralık evlere yasal düzenleme geliyor
Raf ve kasa farkı ayyuka çıktı: Yanlışlık alışkanlığa döndü
Raf ve kasa farkı ayyuka çıktı: Yanlışlık alışkanlığa döndü
Yüksek kiraya öğrenci freni
Yüksek kiraya öğrenci freni
Ankara'daki saldırıyı düzenleyen ikinci teröristin kimliği belirlendi
Ankara'daki saldırıyı düzenleyen ikinci teröristin kimliği belirlendi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 16 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 16 hedef imha edildi
'Şu an gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır'
'Şu an gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır'
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi sağanağın ardından yükseldi
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi sağanağın ardından yükseldi
Erdoğan, partisinin olağanüstü kongre hazırlıklarına ilişkin bilgi aldı
Erdoğan, partisinin olağanüstü kongre hazırlıklarına ilişkin bilgi aldı
'2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz'
'2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz'
Soylu'dan Ali Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyareti
Soylu'dan Ali Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyareti
Gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
Gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
Erdoğan: Eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı anlayamıyoruz
Erdoğan: Eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı anlayamıyoruz
THY'den iç hatlarda indirimli bilet kampanyası
THY'den iç hatlarda indirimli bilet kampanyası
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Brent petrolün varil fiyatı son bir ayın en düşük seviyesine geriledi

Brent petrolün varil fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz artışına devam edilebileceği yönündeki açıklamaları sonrası talep endişelerinin artmasıyla 88,79 dolara gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 15:55, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 16:00
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Dün 91,56 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 15.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,3 azalışla 88,79 dolar oldu. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı son bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,22 dolardan alıcı buldu.

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) bugün yapılacak toplantısından çıkacak üretim kararına odaklanmış durumda ancak dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'den gelen makroekonomik veri akışının Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına işaret etmesiyle petrol fiyatları son bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, JOLTS açık iş sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 690 bin artışla 9 milyon 610 bine yükselerek piyasa beklentilerini aştı.

İş gücü talebinin bir ölçütü olan açık iş sayısındaki artışın, Fed'in sıkı para politikasına rağmen iş gücü piyasasında güçlü duruşun sürdüğüne işaret ettiğini belirten analistler, piyasaların bugün açıklanacak olan ve Fed'in bir sonraki faiz kararına ilişkin ipucu verebilecek ADP tarım dışı istihdam verisine odaklandığını belirtti.

Fed yetkililerinin yaptığı açıklamalar da fiyatları etkiliyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Banka'nın faiz oranlarını "uzun süre" yüksek tutması gerektiğini belirterek, 2024'te bir faiz indirimi öngördüğünü belirtmişti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise son derece güçlü bir iş gücü piyasası bağlamında kısa vadede enflasyonun düştüğünü, ABD ekonomisinin görünümü konusunda "çok iyimser" olduğunu ifade etmişti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da faiz oranlarının bir süre sabit tutulmaya başlanmasından önce bu yıl içinde bir kez daha artırılabileceğini söylemişti.

Enflasyon tahminine ilişkin risklerin devam ettiğine işaret eden Mester, "Atılan adımlara rağmen enflasyon hala çok yüksek. Enflasyonun fiyatlar üzerindeki etkisinin kırıldığını görmemiz gerek. Tüketiciler gelirlerinin büyük bir kısmını hizmet sektöründe harcadıkları için bu sektörün enflasyon endekslerindeki ağırlığı daha yüksek." demişti.

Artan petrol fiyatlarının oluşturduğu çarpan etkisinin enflasyonla mücadelede en büyük engel olduğunu belirten Mester, "Artan benzin fiyatları tüketicilerde enflasyonun yeniden yükseleceği korkusu yaratıyor." ifadesini kullanmıştı.

ABD dolarının son 10 ayın en yüksek seviyesine çıkması da diğer para birimlerini kullanan alıcıların petrole olan talebini azalttığı için fiyatların düşüşüne katkıda bulunuyor.

- OPEC kararı bekleniyor

Piyasalar, OPEC ülkelerinin vereceği üretim kararına odaklandı ancak grubun en büyük üreticileri Rusya ve Suudi Arabistan toplantı öncesi yaptıkları açıklamalarda, mevcut kesintilerde değişiklik yapılmayacağını bildirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin gönüllü petrol üretim kesinti kararını gelecek ay gözden geçireceğini söyledi.

Petrol ihracatı kesintisini sürdüreceklerini belirten Novak, "Rusya eylül ve ekimde devreye giren günlük 300 bin varil düzeyindeki gönüllü petrol ihracat kesintisini yıl sonuna kadar devam ettirecek." dedi.

Suudi Arabistan da benzer bir açıklamada bulunarak, temmuzdan bu yana uygulanan günlük 1 milyon varillik gönüllü kesintinin aralık ayının sonuna kadar sürdürülmesi kararına sadık kalınacağını bildirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde ise söz konusu kesinti kararının kasımda yeniden gözden geçirileceği ve gerekirse artırılabileceği belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber