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Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'Bu Meclis Gazi Meclis değil' sözlerine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu Meclis Gazi Meclis değil" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Sözlerini kınıyoruz. Bu Meclis 2 kez gazi olmuştur. Gelinen nokta vahimdir, Kılıçdaroğlu adına bile üzücü" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 16:59, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 17:01
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Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'Bu Meclis Gazi Meclis değil' sözlerine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin 7 Ekim'de yapılacak 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi devam eden hazırlıklara ilişkin bilgiler aktaran Çelik, şunları söyledi:

"Dünyanın her yerinden 30'a yakın temsilci olacak"

"AK Parti kongreleri demokrasimizin dayanak noktaları olmuştur. AK Parti demokrasi şöleni olmuştur. Her kongremiz yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ilgi görmektedir. Yaklaşık dünyanın her yerinden 30'a yakın temsilci olacak. Yaklaşık bu 30 ülke ile temsil edilmiş olacak.

Biz bir Türkiye partisiyiz, merkez partisiyiz. AK Parti kongreleri aynı zamanda dünya örnek almaktadır. Cumhurbaşkanımızın önemli mesajları olacaktır. Türkiye Yüzyılı mesajları, bölge barışı ve insanlığa söyleyeceğimiz sözler bakımından bütün kurumsal yeniliklere kadar söylenecek çok şey gündeme gelecektir.

"Tecrübe-değişim dengesi milletin talebine göre olacak"

Gençlerin, kadınların, Türkiye'nin tüm sosyolojisinin kucaklandığı bir tablo oluşacak. Bu kongreler önümüzdeki döneme ışık tutacak. Tecrübe-değişim dengesi milletin talebine göre olacak."

Kılıçdaroğlu'na tepki

Kılıçdaroğlu'nun "Bu Meclis Gazi Meclis değil"sözlerine tepki gösteren Çelik, konuşmasına öyle devam etti:

"Gazi Meclis milletin egemenliğinin simgesidir. Bu Meclis 2 kez gazi olmuştur. Gelinen nokta vahimdir, Kılıçdaroğlu adına bile üzücü. Bu Türkiye'ye saldıranların bile aklına gelmeyen bir ifadedir CHP liderinin 'Gazi Meclis demem' ifadesini kınıyorum.

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün hatırına CHP'ye oy veren vatandaşları incitti. Gazi dememesi yüce Meclis'ten bir şey eksiltmez. Yüce Meclis'te olmaması olumlu bir gelişme olarak kayda geçti. Kılıçdaroğlu CHP'ye kilit vuruyor."

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Bu meclise ben 'Gazi Meclis' demiyorum. Niçin? Gazi Meclis, Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren ve Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclistir. Bu meclis saraydan alınan talimatla, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin el kaldırdığı ve indirdiği, 19 Mayıs hareketinin yapıldığı bir meclistir" ifadelerini kullanmıştı.

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