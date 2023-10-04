Gün sonu döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 17:18, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 17:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,5030
|27,5040
|27,5640
|27,5650
|Avro
|28,7490
|28,7500
|28,9290
|28,9300
|Sterlin
|33,1400
|33,2570
|33,4300
|33,5470
|İsviçre Frangı
|29,8500
|30,0000
|30,0410
|30,1920
|ANKARA
|ABD Doları
|27,4730
|27,5530
|27,5340
|27,6140
|Avro
|28,7090
|28,7890
|28,8890
|28,9690
|Sterlin
|33,0800
|33,2900
|33,3700
|33,5800