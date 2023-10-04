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CHP'den 'belediyelerden rant sağladılar' iddiasına suç duyurusu

Suç duyurusunda, "Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın bir asansör firması üzerinden CHP'li belediyelerde kişisel rant elde ettikleri" iddiasını dile getiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile gazeteci Mahmut Övür'ün iftira suçunu işledikleri öne sürüldü

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 19:38, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 19:42
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CHP'den 'belediyelerden rant sağladılar' iddiasına suç duyurusu

CHP, "CHP'li belediyelerde kişisel rant elde edildiği" iddiasını dile getiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile köşe yazarı Mahmut Övür hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP, partiden ihraç edilen Özcan ve Aksoy ile gazeteci Övür'ün, "Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın bir asansör firması üzerinden CHP'li belediyelerde kişisel rant elde ettikleri" iddiasını yargıya taşıdı.

CHP tüzel kişiliği adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı yapılan başvuruda, CHP'nin "yolsuz ilişkiler içinde bulunduğu algısı yaratmaya çalışan" söz konusu kişiler hakkında "iftira", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.

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