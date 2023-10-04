Elazığ'daki baraj göllerine 6,5 milyon sazan yavrusu bırakıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Üretim Tesisinde üretilen 25 milyon sazan yavrusundan bir kısmı, farklı göletlere bırakılmak üzere 13 kente gönderildi.

Tesiste üretilen 6,5 milyon sazan yavrusu ise Elazığ'daki baraj göllerine bırakıldı.

Keban Baraj Gölü Üretim Tesisi'nde düzenlenen törende, temsili olarak bazı yavru sazanlar baraj gölüne salındı.

Vali Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, geçen yıl üretimi 19 milyon olan yavru sazan balığı kapasitesini bu yıl 25 milyona yükselten Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekibini tebrik etti.

Türkiye'nin her alanda üretimini arttırmaya ihtiyacı olduğunu belirten Toraman, şöyle konuştu:

"Tarım da bunların en önde gelen sektörlerinden bir tanesidir. Yavru sazan balığı üretimindeki bu artışımız bizim için önemli bir hedefti. Bunu daha da yükseltmek için gayret gösterilecek. Elazığ Türkiye'de alabalık yetiştiriciliğinde açık ara birinci sırada, hem üretim miktarı itibarıyla birinci sıradayız hem satış ciro, ihracat olarak birinci sıradayız. Elazığ her geçen gün bu rakamları daha da yükselterek büyüyor. Elazığ için su ürünleri ciddi bir sektör. Burada sadece alabalığı kafeste yetiştirmenin yanında artık işleyerek ihraç etme konusunda da ciddi mesafeler aldı."

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç da Türkiye'nin en fazla alabalık üretimi yapan ilinin Elazığ olduğunu kaydetti.

Su ürünlerinin arttırılması noktasında çalışmalar yaptıklarını aktaran Kılıç, "Su ürünleri tesisimizde 18 havuzumuzda 2021 yılında 15 milyon, 2022 yılında 19 milyon, bu yıl da 25 milyon sazan balığı üretimi gerçekleştirdik. İnşallah bu yıl 13 ilde 82 kaynakta bu balıklandırma faaliyetini gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar arkadaşlarımız 10 milyon sazanı sularla buluşturdu." diye konuştu.

Kılıç, Elazığ'ın baraj göllerinde avcılığın da önemli olduğunu ve gerekli denetimleri yaptıklarını ifade etti.