TBMM'de uluslararası anlaşmalara ilişkin 3 kanun teklifi kabul edildi

Bakan Fidan: PKK'nın kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
Bakan Fidan: PKK'nın kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Hava harekatında 22 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Hava harekatında 22 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Konya'da bir öğretim üyesi odasında silahla yaralandı
Konya'da bir öğretim üyesi odasında silahla yaralandı
MEB ile MSB arasında mesleki eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı
MEB ile MSB arasında mesleki eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı
Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı bir araya geldi
Ticaret Bakanı: 1500 yeni memur alımını gerçekleştireceğiz
Ticaret Bakanı: 1500 yeni memur alımını gerçekleştireceğiz
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'Bu Meclis Gazi Meclis değil' sözlerine tepki
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'Bu Meclis Gazi Meclis değil' sözlerine tepki
RTÜK'ten Halk TV'ye para cezası ve program durdurma yaptırımı
RTÜK'ten Halk TV'ye para cezası ve program durdurma yaptırımı
Bakan Fidan: Suriye'deki PKK kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
Bakan Fidan: Suriye'deki PKK kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının faili öldürüldü
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının faili öldürüldü
Azerbaycan'dan Türkiye resti: İspanya'daki toplantıya katılmayacaklar
Azerbaycan'dan Türkiye resti: İspanya'daki toplantıya katılmayacaklar
Akşener: Yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla yarışacağız
Akşener: Yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla yarışacağız
Ankara BB'den 1 itfaiye erinin şehit olduğu yangına dair açıklama
Ankara BB'den 1 itfaiye erinin şehit olduğu yangına dair açıklama
MEB'de temel sorunlara genel bakış
MEB'de temel sorunlara genel bakış
MB: Yüksek eylül enflasyonunda iki kalem öne çıktı
MB: Yüksek eylül enflasyonunda iki kalem öne çıktı
Türkiye'de bir ilk: Bu atölye oto hırsızlarının korkulu rüyası olacak
Türkiye'de bir ilk: Bu atölye oto hırsızlarının korkulu rüyası olacak
Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ihracatına ulaşıldı
Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ihracatına ulaşıldı
PMYO giriş sınavı 2. yedek planlama sonuçları açıklandı
PMYO giriş sınavı 2. yedek planlama sonuçları açıklandı
MEB'den 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' için yeni karar
MEB'den 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' için yeni karar
Bakan Koca: Kapanma gibi tedbirler artık söz konusu değil
Bakan Koca: Kapanma gibi tedbirler artık söz konusu değil
Benzine büyük indirim bekleniyor
Benzine büyük indirim bekleniyor
Bakanlık çalışma başlattı: 10 binlerce kişi telefon harcı mağduru
Bakanlık çalışma başlattı: 10 binlerce kişi telefon harcı mağduru
Günlük kiralık evlere yasal düzenleme geliyor
Günlük kiralık evlere yasal düzenleme geliyor
Raf ve kasa farkı ayyuka çıktı: Yanlışlık alışkanlığa döndü
Raf ve kasa farkı ayyuka çıktı: Yanlışlık alışkanlığa döndü
Yüksek kiraya öğrenci freni
Yüksek kiraya öğrenci freni
Ankara'daki saldırıyı düzenleyen ikinci teröristin kimliği belirlendi
Ankara'daki saldırıyı düzenleyen ikinci teröristin kimliği belirlendi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 16 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 16 hedef imha edildi
'Şu an gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır'
'Şu an gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır'
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi sağanağın ardından yükseldi
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi sağanağın ardından yükseldi
Ana sayfaHaberler Siyasi

TBMM'de uluslararası anlaşmalara ilişkin 3 kanun teklifi kabul edildi

Uluslararası anlaşmalara dair 3 kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 21:52, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 22:01
Yazdır
TBMM'de uluslararası anlaşmalara ilişkin 3 kanun teklifi kabul edildi

Genel Kurul'da, Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ve Protokolün Eki Balıkçılık Sübvansiyonları Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Spitsbergen ile İlgili Olarak 9 Şubat 1920 Tarihinde Paris'te İmzalanan Antlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Hükümetlerarası Kuru Limanlar Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, görüşmelerde söz alarak yaptığı konuşmada, balıkçılığın Türkiye'nin önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de balık üretim ve tüketiminin, olması gerekenin altında bulunduğunu kaydeden Torun, balıkçılık sektörünün özellikle büyük denizlere açılma konusunda zayıf olduğunu, okyanuslarda avlanma konusunun geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Torun, "Bölgemizde yani Karadeniz ve Akdeniz'de avlanmak değil, artık dünyanın her yerinde yapılan anlaşmalarla elbette kaçak olarak değil, balıkçılık yapmaları ve ülkeye gelir kazandırmaları gerekmektedir. Dış politika şüphesiz başta ülkelerin ve milletlerin menfaati, sonrasında tüm insanlığın ortak değerlerinin yaşanması amaçlarıyla yürütülen süreçler olmalıdır." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ise üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de balıkçılığın önemli bir iş kolu ve gelir kaynağı olması gerekirken, hak ettiği noktada olmadığını, bunun içi atılması gerekli birçok adımın olduğunu kaydetti.

Taş, Türkiye'yi tüketen ve tükenen değil; üreten, büyüyen, kazanan yapmanın birinci öncelik olması gerektiğini vurguladı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de dış politikaya değinerek, "Dış politikada birçok hata yapılıyor ve maalesef bu konularda da gereken önlemleri almaktan uzaksınız. Biz, Türkiye'nin dış politikada diğer ülkelerle arasındaki sorunları gidermesinden, diyaloğu artırmasından yanayız ama maalesef sizin zaman zaman anlamsız şekilde barıştığınızı, anlamsız şekilde de kavga ettiğinizi görüyoruz. Çünkü sizin asıl meseleniz iç politikadır, meydanlara oynamaktır ve dış politikayı da iç politikanın bir enstrümanı olarak kullanmaktır." sözlerini sarf etti.

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ise İstanbul hakkında konuşmak istediğini belirterek, rant odaklı yıkım projelerinin kenti adım adım yaşanmaz hale getirdiğini ileri sürdü.

Çok az sağanakta bile artık kent merkezinde ölümlü seller yaşandığını söyleyen Saki, "Ayrıca, bütün bir kent adeta bir şantiye halinde. En son basına yansıyan haberlerde görmüşsünüzdür, en fazla işçi cinayetlerinin olduğu yer İstanbul. 'Mega proje' diye adlandırdıkları projelerle bir bütün olarak kent yıkım kenti haline getirildi." dedi.

İstanbul bu mega projelerle tahrip edilirken ismi bilinen şirketlere rant olarak sunulduğunu iddia eden Saki, bu projelerin hepsinin yerle bir edilmesini ve yaşamın eşit, özgür biçimde yeniden kurulmasını istedi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından kanun teklifleri kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber