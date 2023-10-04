Kiev Büyükelçisi Güldere'ye Ukrayna 2. Derece Devlet Liyakat Nişanı verildi

Ukrayna Devlet Başkanlığında düzenlenen törende Zelenskiy, Büyükelçi Güldere'ye Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün desteklenmesine sağladığı kişisel katkılarından dolayı Ukrayna 2. Derece Devlet Liyakat Nişanı verdi.

Ayrıca, Onur Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çetinceviz de savaş döneminde Ukrayna'da projelerini sürdürmeye devam etmesi nedeniyle 2. Derece Liyakat Nişanı'na layık görüldü.

- "Güldere'ye çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güldere ve Çetinceviz'e 2. Derece Liyakat Nişanı takdim ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye temsilcilerinin geniş çaplı savaş başladığında Ukrayna'da kalmalarına değer veriyoruz. Ülkemizde diplomatik görevini tamamlayan Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere'ye Ukrayna ile Türkiye arasında güçlü ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Ukrayna'da 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Derece Devlet Liyakat Nişanı, ekonomi, bilim, kültür gibi alanlara katkıda bulunan kişilere veriliyor.