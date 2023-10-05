Yeni yüzyıla tecrübeli ve güçlü kadro

AK Parti'de, 4. Olağanüstü Kongre'nin hazırlıkları sürüyor. 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak kongrede gözler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın vereceği mesajlara ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu yansıtacak kadroların belirlenmesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Türkiye Yüzyılı vizyonunda AK Parti'nin vitrinini oluşturacak isimler için ince eleyip sık dokuyor.

Hem kongrede vereceği mesajlar hem de AK Parti organlarında yer alacak isimler konusunda kurmaylarıyla dar kapsamlı çalışma yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi oluşturacağı belirtildi.

6 SAATLİK MESAİ



Bu kapsamda Erdoğan, kongre hazırlıklarını gözden geçirmek, MKYK ile diğer parti organları listelerine son şeklini vermek üzere AK Parti Genel Merkezi'nde 6 saat süren bir mesai yaptı. Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Fatih Şahin de çalışmaya katıldı. Mini toplantıda yeni dönemde güçlü yol almak için güçlü bir liste çalışıldı. Efkan Ala, mini toplantıda liste için Erdoğan'a bir sunum da yaptı.

ÜÇ DÖNEMLİKLER MKYK'DA



MKYK listesinde milletvekilliği seçimlerinde 3 dönem kuralına takılması nedeniyle yeniden aday gösterilmeyen isimlere yer verileceği ifade edildi. AK Parti, kongrede gençleşmeye giderken tecrübeyi de arka planda bırakmayacak. Bugün de MKYK listesinde yer alan isimler genel merkez tarafından telefon ile aranarak parti yönetimine alındıklarına ilişkin bilgilendirme yapılacak.

27 ülkeden davetli olacak



Kongre öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan liste mesaisine devam ederken kurmayları da hazırlıklara son şeklini veriyor. Yaklaşık 40 bin kişinin katılması beklenen kongreye, devlet başkanları, yabancı misyon şefleri, yurt dışındaki siyasi parti temsilcileri, büyükelçiler de davet edildi. Davetlere yapılan dönüşlere göre kongreye yurt dışından önemli sayıda katılım olacak. Önceki günkü verilere göre kongreye yurt içi ve dışından 289 misafir katılacak. Söz konusu misafirlerden 83'ünü yurt içinden katılacak 45 büyükelçi, 31 temsilci olmak üzere 76 diplomat ile uluslararası kuruluşları temsilen 7 davetli oluşturulacak.

DÜNYA KONGREDE



27 ülkeden 47 partiden ise 119 siyasi parti temsilcisi kongrede hazır bulunacak. Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Irak, KKTC, Libya, Macaristan, Maldivler, Rusya, Kazakistan, Moğolistan gibi ülkelerden siyasi parti temsilcileri kongreye katılacak.

Resul Ekrem Şahan - Nur Banu Aras