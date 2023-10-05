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100 bin çelik köy evi: 6 ay içinde teslim edilecek

Çifte depremlerin vurduğu şehirlere yapılması planlanan 100 bin köy konutunun tamamı çelik konstrüksiyondan inşa edilecek. Konutların ihalesi 1 ay içinde gerçekleştirilecek. İmkanı olmayana yerinde dönüşüm projesinde olduğu gibi bakanlık destek sağlayacak. Destek tutarı, konut için 500 bin TL, iş yeri için ise 250 bin TL. Konutlar için evin metrekaresine göre 500 bin ila 800 bin TL arasında kredi verilecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 07:35, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 07:38
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100 bin çelik köy evi: 6 ay içinde teslim edilecek

Kahramanmaraş afetinden sonra depremzedelerin bir an önce evlerine kavuşması için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, 11 ili kapsayan deprem bölgesinde inşası planlanan 100 bin köy evinin tamamı çelik konstrüksiyondan yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'ndan 'çelik ev' kararı çıktı. Bu kapsamda deprem bölgesi başta olmak üzere yeni inşa edilecek konutlarda çelik konstrüksiyon kullanılacak.

10 CM'LİK TAŞ YÜN KULLANILACAK

Deprem bölgesinde yeni inşa edilecek 100 bin köy evinin tamamında çelik konstrüksiyon kullanılacak. 100 bin konut için bir ay içerisinde ihaleye çıkılacak. Sektör temsilcileri, 6 ay içerisinde konutların tamamlanabileceğini ifade ederken, inşa edilecek konutların, dışında ve içindeki kaplama malzemelerinin içerisine en az 10 santimlik taş yün döşenecek. Taş yün ile bir yandan güvenlik sağlanırken, diğer taraftan da izolasyon ile enerjiden tasarruf edilecek.

10 YIL FAİZSİZ ÖDEME

Bunun yanı sıra deprem bölgesindeki şehir merkezlerine model olması için çelik konstrüksiyondan konutlar inşa edilecek. Süreç Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kontrolünde yürütülecek. Vatandaşlar konutlarını çelik konstrüksiyondan yapmak isterlerse imkanı olana müsaade edilecek. İmkanı olmayana ise yerinde dönüşüm projesinde olduğu gibi bakanlık destek sağlayacak. Destek tutarı, konut için 500 bin TL, iş yeri için ise 250 bin TL olurken, konutlar için evin metrekaresine göre 500 bin ila 800 bin TL arasında kredi verilecek. Kredi kullandırıldıktan sonra 2 yıl ödemesiz, toplam 10 yıl vade ile faizsiz ödenir.

Başarılı örnekler incelenecek

Özellikle deprem kuşağında yer alan ülkeler daha güvenilir ve daha sağlam yapılar inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda sıklıkla afetlerle yüzleşen ülkelerde, bilim adamları barınma ihtiyacının giderilmesi için çelik ev öneriyor. Japonya da 'çelik eve' yönelen ülkelerden birisi. Bakanlık ekipleri inşa süreci başlamadan önce bu yapıların dünyadaki örneklerini inceleyecek.

Merve Safa Akıntürk

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