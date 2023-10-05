MB Başkanı Erkan: Milyar dolarlık yatırım teklifleri masamda
MB Başkanı Erkan: Milyar dolarlık yatırım teklifleri masamda
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Borsada halka arz rüzgarı: 80 firma sırada bekliyor
Borsada halka arz rüzgarı: 80 firma sırada bekliyor
Erdoğan'dan Yerlikaya'ya talimat: Sonuna kadar gidin
Erdoğan'dan Yerlikaya'ya talimat: Sonuna kadar gidin
100 bin çelik köy evi: 6 ay içinde teslim edilecek
100 bin çelik köy evi: 6 ay içinde teslim edilecek
Bakan Fidan: PKK'nın kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
Bakan Fidan: PKK'nın kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
Hava harekatında 22 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Hava harekatında 22 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Konya'da bir öğretim üyesi odasında silahla yaralandı
Konya'da bir öğretim üyesi odasında silahla yaralandı
MEB ile MSB arasında mesleki eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı
MEB ile MSB arasında mesleki eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı
Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı bir araya geldi
Ticaret Bakanı: 1500 yeni memur alımını gerçekleştireceğiz
Ticaret Bakanı: 1500 yeni memur alımını gerçekleştireceğiz
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'Bu Meclis Gazi Meclis değil' sözlerine tepki
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'Bu Meclis Gazi Meclis değil' sözlerine tepki
RTÜK'ten Halk TV'ye para cezası ve program durdurma yaptırımı
RTÜK'ten Halk TV'ye para cezası ve program durdurma yaptırımı
Bakan Fidan: Suriye'deki PKK kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
Bakan Fidan: Suriye'deki PKK kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının faili öldürüldü
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının faili öldürüldü
Azerbaycan'dan Türkiye resti: İspanya'daki toplantıya katılmayacaklar
Azerbaycan'dan Türkiye resti: İspanya'daki toplantıya katılmayacaklar
Akşener: Yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla yarışacağız
Akşener: Yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla yarışacağız
Ankara BB'den 1 itfaiye erinin şehit olduğu yangına dair açıklama
Ankara BB'den 1 itfaiye erinin şehit olduğu yangına dair açıklama
MEB'de temel sorunlara genel bakış
MEB'de temel sorunlara genel bakış
MB: Yüksek eylül enflasyonunda iki kalem öne çıktı
MB: Yüksek eylül enflasyonunda iki kalem öne çıktı
Türkiye'de bir ilk: Bu atölye oto hırsızlarının korkulu rüyası olacak
Türkiye'de bir ilk: Bu atölye oto hırsızlarının korkulu rüyası olacak
Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ihracatına ulaşıldı
Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ihracatına ulaşıldı
PMYO giriş sınavı 2. yedek planlama sonuçları açıklandı
PMYO giriş sınavı 2. yedek planlama sonuçları açıklandı
MEB'den 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' için yeni karar
MEB'den 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' için yeni karar
Bakan Koca: Kapanma gibi tedbirler artık söz konusu değil
Bakan Koca: Kapanma gibi tedbirler artık söz konusu değil
Benzine büyük indirim bekleniyor
Benzine büyük indirim bekleniyor
Bakanlık çalışma başlattı: 10 binlerce kişi telefon harcı mağduru
Bakanlık çalışma başlattı: 10 binlerce kişi telefon harcı mağduru
Günlük kiralık evlere yasal düzenleme geliyor
Günlük kiralık evlere yasal düzenleme geliyor
Raf ve kasa farkı ayyuka çıktı: Yanlışlık alışkanlığa döndü
Raf ve kasa farkı ayyuka çıktı: Yanlışlık alışkanlığa döndü
Yüksek kiraya öğrenci freni
Yüksek kiraya öğrenci freni
Ana sayfaHaberler Ekonomi

MB Başkanı Erkan: Milyar dolarlık yatırım teklifleri masamda

Meclis'teki sunumunda yurt dışından kendisine milyarlarca dolarlık doğrudan yatırım teklifi geldiğini belirten TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "İstediğimiz koşullarla kabul etmek istediğimiz için beni sürekli arıyorlar" dedi.

Haber Giriş : 05 Ekim 2023 08:36, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 08:36
Yazdır
MB Başkanı Erkan: Milyar dolarlık yatırım teklifleri masamda

Ekonomim.com'dan Canan Sakarya'nın haberine göre; Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türk lirası enstrümanları daha da çeşitlendirerek Türk lirası hacmini artırmak amacıyla orta vadeli programda yer alan yapısal reformlar konusunda hızla çalışmaya başladıklarını açıkladı. Erkan, reeskont kredileriyle ilgili ihracatçıyı rahatlayacak bir çalışma yaptıklarını ve kısa süre içinde duyuracaklarını dile getirdi.

"Amacımız Türk lirası enstrümanları derinleştirmek"

Meclis Plan Bütçe Komisyonuna yaptığı sunumda İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın "KKM'den kurtulmak için tek planınız faiz artırmak mı yoksa başka A, B, C planlarınız var mı? Buradaki yatırımcıların tuttuğu dövizi bir başka yatırım alanına, borsa ya da gayrimenkul sektörüne yönlendirecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Erkan, OVP'deki yapısal reformlar için çalışma başladıklarını belirtti. Erkan, "Menkul kıymetleştirilmesi zaman alacak ve altyapı isteyen işler. Dolayısıyla amacımız var olan altyapıları anlayıp inceleyip onun üstüne gerekleri de inşa edip TL enstrümanlarını derinleştirmek ve daha da çeşitlendirerek Türk lirasının hacmini artırmaktır. Bunlar oldukça da KKM'den geçiş daha sağlıklı olur" dedi. Erkan, istikrar ve ekonomideki güven ortamıyla birlikte şu an yurt dışından fonlardan ve varlık yönetimlerinden kendilerine gelen milyar dolarlık doğrudan yatırım teklifleri bulunduğunu belirterek, "Dünya Bankası, ülkemizin başarı öyküsünün bir parçası olmak için çok makul rakamlarda yatırımda bulunuyor. Biz istedikçe verilen bir yatırım. Bunun yanında, rezervlerimize doğrudan giriş yapabilecek milyarlarca dolarlık teklif mektubu benim masamda. Biz kendi istediğimiz oranlarda, kendi istediğimiz koşullarla kabul etmek istediğimiz için beni sürekli arıyorlar" dedi.

Faiz kararını Cumhurbaşkanına soruyor musunuz?

Milletvekillerinin faiz artırım kararı alırken Cumhurbaşkanının müdahalesi olup olmadığına ilişkin sorusunu da yanıtlayan Erkan, "Sayın Cumhurbaşkanı beni TCMB Başkanı olarak atadığında, 'TCMB'nin kanununa uygun şekilde fiyat istikrarını sağlayın, hayat pahalılığını bu milletin gündeminden çıkarın' şeklinde talimat vermişti. Bu talimatı bir kere aldık ve onun doğrultusunda yolumuza devam etmekteyiz" yanıtını verdi. Erkan, karar alınırken, öncelikle ekonomik durumun incelendiğini belirterek, "Fiyat hareketlerindeki eğilimler, nedenleriyle analiz edilmekte. Finansal piyasalar ve bankacılık sisteminin stres testlerini de yaptık. Kademeli gitmemizin sebebi budur. Bankacılık sistemi gerekçeleri dikkate alınmakta, hükümetin makro-mali perspektifi ve maliyet politikası uygulamaları göz önünde bulundurulmakta. Kamuoyuna açıklanan rakamın gerisinde günler ve belki aylar süren alanında en iyi uzman teknik arkadaşların çalışmaları var. Kendisiyle yakın çalışan ve benim de tanıdığım herkes bilir ki Sayın Cumhurbaşkanımız bilime olağanüstü değer ve önem veren bir liderdir" diye konuştu.

"Reeskont ile ilgili çalışma tamamlanıyor"

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Plan Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin reeskont kredilerde maliyet artışına dikkat çeken değerlendirmeleri üzerine, " Bunun üstünde TİM, DEİK, TESK, ticaret odaları, sanayi odaları, Bankalar Birliği, TOBB, hepsiyle çalışıyoruz, teknik ekiplerimizi de oluşturduk. Reeskontlarda ihracatçıya yardımcı olacak, maliyetlerin göze alınacağı şekilde bir düzenlemeyi çok yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber