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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 09:36, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 09:38
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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğüne dair haklarında istihbari bilgi bulunan 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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