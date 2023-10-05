KPSS 2023/6 tercih kılavuzu yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu'na 05 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI



KPSS-2023/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tercih Kılavuzu

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