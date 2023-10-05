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Adana'da öğrenciler polis desteğiyle bağlama çalmayı öğrenecek

Adana'da lise öğrencileri, polislerin desteğiyle düzenlenen kursta bağlama çalmayı öğrenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 10:50, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 10:52
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Adana'da öğrenciler polis desteğiyle bağlama çalmayı öğrenecek

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, "Hayallerimiz Renkleniyor" projesi kapsamında, lise öğrencilerine yönelik Yüreğir Anadolu Lisesinin etkinlik salonunda bağlama kursu düzenledi.

Polisler, burada kursa katılan Yüreğir Anadolu Lisesinden 15 öğrenciye bağlama da hediye etti.

Başpolis Yusuf Karaman, kursun açılışında öğrencilere hitap ederek, kendilerinden iyi bir performans beklediklerini belirtti.

Öğrencilere başarı dileğinde bulunan Karaman, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Belki de geleceğin müzisyenleri sizler olacaksınız. Bu mesleğe katılmanız için belki de bu kurs ilk adımınız olacaktır. Bazılarınız hobi olarak bunu sürdürecektir. Bu kursla inşallah bağlama çalmayı öğrenip bizlere bir konser verirsiniz." dedi.

Müzik öğretmeni Eyüp Arısoy da Emniyet Genel Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi birlikteliğinde düzenlenen kursla öğrencilere 120 gün bağlama eğitimi vereceklerini ifade etti.

Kursa katılan öğrenciler arasında müzikte çok yetenekli olanların bulunduğunu dile getiren Arısoy, "Bunların arasında müzik öğretmenliği okuma hayali olanlar var. Hepsine bir meslekten ziyade hobi kazandırmış olacağız." şeklinde konuştu.

- "Bağlamama gözüm gibi bakıp onu ömür boyu saklayacağım"

Öğrencilerden Salih Can Bayhan, polislerin bağlama kursu düzenlemesine şaşırdığını belirterek, onlarla kaynaşma fırsatı bulduklarını ve bunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Polislerin kendilerine değer verdiğini ifade eden Bayhan, "Hepsine çok teşekkür ediyorum. Polislerin hediye ettiği bağlamanın da benim için manevi değeri çok yüksek. Bağlamama gözüm gibi bakıp onu ömür boyu saklayacağım. Bağlama çalmayı öğrendikten sonra da onlara güzel bir konser vermeyi düşünüyoruz." dedi.

Öğrencilerden Sultan Serçe de bağlama eğitimi alacağı için çok mutlu olduğunu anlatarak, kursu düzenledikleri için polislere teşekkür etti.

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