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Benzine, büyük bir indirim daha geliyor...

Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarındaki son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurunda gözlemlenen son dakika gelişmeleri akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini beraberinde getiriyor. LPG'ye gelen 69 kuruşluk zammın ardından benzin fiyatlarına 2 TL'nin üzerinde indirim geldi. 6 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere ikinci indirim bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 10:58, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 11:01
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Benzine, büyük bir indirim daha geliyor...

27 Eylül'de benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 94 kuruşluk indirimin ardından son olarak 3 Ekim Salı günü LPG grubuna 69 kuruş zam yapılmıştı. Akaryakıt zammının ardından araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. 5 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 liranın üzerinde indirim gelirken 6 Ekim itibarıyla ikinci indirimin gelmesi bekleniyor. İşte 5 Ekim 2023 İstanbul, İzmir, Ankara güncel motorin ve benzin fiyatları...

SON OLARAK LPG'YE ZAM GELMİŞTİ!

3 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG grubuna 69 kuruşluk zam gelmişti.

BENZİNE 2 TL'NİN ÜZERİNDE İNDİRİM YAPILDI!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 5 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 lira 10 kuruş indirim geldi.

BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM YOLDA!

Benzin fiyatlarına 6 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 17 kuruşluk bir fiyat indirimi daha bekleniyor.

AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRA BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Akaryakıt fiyatlarına gelen ikinci indirimin ardından İstanbul Anadolu Yakasında 34,50 TL'ye satılan benzin fiyatının 33,33 TL'ye gerilemesi bekleniyor.

Ankara'da 35,15 liraya satılan benzinin litre fiyatının ise 33,98 TL'den satılması bekleniyor.

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