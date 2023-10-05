Kütahya'da trafik kazasında yaralanan müezzin hayatını kaybetti
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki trafik kazasında yaralanan müezzin, hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 12:15, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 12:16
Tavşanlı-Kütahya kara yolunda 13 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan Pazar Camisi Müezzini Yasin Yılmaz (45), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kasım Yılmaz'ın kullandığı 16 ABT 335 plakalı otomobil, 21 Eylül'de Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki menfeze çarpmıştı.
Kazada sürücünün babası İsmail (69) ile annesi Naile Yılmaz (67), olay yerinde hayatını kaybetmiş, kendisiyle birlikte ağabeyi Yasin Yılmaz da ağır yaralanmıştı.