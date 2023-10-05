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2 bine yakın 'Merdiven Altı' kurs kapatılacak

Milli Eğitim Bakanlığının oluşturduğu hatta 1.825 izinsiz kurs ihbarı üzerine bu yapıların kapatılması için işlem başlatıldı. Ayrıca karekod uygulamasına geçmeyen kurumlarla ilgili denetimler de hız kazandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 13:22, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 13:22
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2 bine yakın 'Merdiven Altı' kurs kapatılacak

Ruhsatsız faaliyet gösterdiği ihbar edilen 2 bine yakın "merdiven altı" kursun kapatılması için işlem başlatıldı. Bu kurslarla mücadele, İçişleri Bakanlığı iş birliğinde yürütüyor.

Alınan tedbirler kapsamında öğrenci ve velilerin, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için MEB'e bağlı faaliyet gösteren özel kursların listesi "https://ookgm.meb.gov.tr/kurumlar.php?=kurs" adresinde yayımlandı, ayrıca kurum tabelalarında "karekod" uygulaması etkin şekilde hayata geçirildi.

İzinsiz faaliyet yürüten yerlerin tespitinde teknolojik imkanlardan yararlanabilmek için Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü internet sayfasında "İzinsiz Eğitim Faaliyeti İhbarı" linki oluşturuldu. https://ookgm.meb.gov.tr/izinsizegitim.php internet adresi üzerinden oluşturulan çevrim içi hatta 1.825 ihbar geldi. MEB yetkilileri, ihbarların tasnifini yaptı.

Bu kapsamda, izinsiz faaliyette bulunan eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, koçluk merkezi, ödev merkezi veya test evi, eğitim rehberliği, dil konuşma bozuklukları merkezi, konuşma terapisi, kekemelik tedavisi, etüt merkezi, matematik kulübü gibi yerlere işlem yapılması için valiliklere inceleme ve soruşturma yapılması talimatı verildi.

Eğitim öğretim faaliyetlerini yapan ancak Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na uygun kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerlerin valiliklerce kapatılması için işlem başlatıldı. Bu yerleri kuran veya işletenlere brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanıyor.

Denetimler düzenli yapılıyor

Bakanlık yetkilileri, konuya ilişkin gelen bilgi ve ihbarları düzenli değerlendirerek izinsiz faaliyette bulunan yerlerin bulunduğu illerle yapılması gerekli işlemler konusunda güçlü irtibatını sürdürüyor.

İllerde valiliklerde kurulan izleme ve koordinasyon komisyonları, ihbarları değerlendirerek gerekli inceleme ve soruşturmaları yapıyor. Tespitler düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığına gönderiliyor.

Karekod uygulaması denetimleri hızla devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı, kurum girişinde karekodu bulunmayan tabelalar için özel öğretim kurumlarına 18 Eylül Pazartesi gününe kadar süre tanımıştı.

Karekod uygulamasıyla ilgili denetimlere de hız verilirken bu tarihe kadar karekod uygulamasına geçmeyen kurumlara idari işlemler başlatıldı.

Karekod uygulamasının içinde özel öğretim kurumunun adı, kurum kodu, türü, açılma tarihi, adresi, adres kodu, kurucusunun kim olduğu, bina kontenjanı, uyguladığı program tür ve kontenjanları ve ücretlerine ilişkin bilgiler yer alıyor ve vatandaşlar karekodu okutarak kursun Bakanlıktan izinli olup olmadığını teyit edebiliyor.

Bakan Tekin velileri uyarmıştı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açık liselerde okuyanların merdiven altı, denetimsiz kurslara devam ettiği yönünde bilgi edindiklerini, bu kursların bilhassa FETÖ kapsamında hem resmi hem de özel okullarda ilişiği kesilenlerin yönettiği bir sektör olduğunu bildirmişti.

Bakan Tekin, yeni döneme ilişkin izinsiz kurslarla ilgili İçişleri Bakanlığı ile istişare halinde olduklarını ifade ederek, velilere, çocuklarını bu kurslara göndermemeleri konusunda uyarıda bulunmuştu.

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