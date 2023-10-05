4 öğretmenin ölümünde elektrik dağıtım şirketi ve Karayolları kusurlu

Raporlarda elektrik dağıtım şirketinin yüksek gerilim hattı inşasında, kepçelerle yamaçta stabilize yol açtığı ve kayaları yerinden oynattığı, Karayolları'nın ise bölgede kaya düşme riskine karşı önlem almadığı belirtilip her 2 kurumun da asli kusurlu olduğu kaydedildi.

Öğretmenlerin ailelerinin avukatı Ali Arda Sapmaz, "Bu kaza bir doğa olayı değildir. Her 2 bilirkişi raporu da hem elektrik dağıtım şirketini, hem de Karayolları'nı asli kusurlu buldu" dedi.