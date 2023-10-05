4 öğretmenin ölümünde elektrik dağıtım şirketi ve Karayolları kusurlu
Adana'da, yamaçtan kopan kayanın otomobilin üzerine düşmesiyle 4 öğretmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili davada 2 bilirkişi raporu hazırlandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 13:42, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 13:58
Raporlarda elektrik dağıtım şirketinin yüksek gerilim hattı inşasında, kepçelerle yamaçta stabilize yol açtığı ve kayaları yerinden oynattığı, Karayolları'nın ise bölgede kaya düşme riskine karşı önlem almadığı belirtilip her 2 kurumun da asli kusurlu olduğu kaydedildi.
Öğretmenlerin ailelerinin avukatı Ali Arda Sapmaz, "Bu kaza bir doğa olayı değildir. Her 2 bilirkişi raporu da hem elektrik dağıtım şirketini, hem de Karayolları'nı asli kusurlu buldu" dedi.