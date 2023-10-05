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Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Ağabeyim arabasını üzerime sürünce rastgele ateş açtım

Bursa'da annesi Bedriye (67), ağabeyleri Mehmet (40) ve Remzi (45) ile yengesi Fatma Ergüner'i (39) tabancayla öldüren ve hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan polis memuru Adem Ergüner (29), amacının ailesinden kimseyi öldürmek olmadığını söyledi. Kendisine ev yapması için para verdiği ağabeyi Mehmet Ergüner'in sözünde durmayıp, küfür ettiğini söyleyen Ergüner, "Tek geleceğini düşünüyordum ama 3 araçla geldiklerini gördüm. Arabalar yaklaşınca tedirgin olup, havaya tek el ateş edip, durmalarını istedim. Mehmet Ergüner'in arabası üzerime gelmeye devam edince, araca doğru rastgele ateş ettim" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 14:08, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 14:21
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Olay, ocak ayında İznik Gölü yakınındaki Çamlıkalan mevkisinde meydana geldi. Bingöl'ün Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak çalışan Adem Ergüner, iddiaya göre; Bingöl'de görev yaptığı sırada, 175 bin liraya sattığı aracının parasını, müteahhitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner'e vererek kendisine ev yapmasını istedi. Daha sonra evin yapılmadığını gören polis memuru, ağabeyinden parayı geri istedi. Paranın miktarı konusunda anlaşamayan kardeşler arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Adem Ergüner, izin alıp, eşi ve çocuğu ile eski görev yeri Eskişehir'e gitti. Burada ailesini AVM'de bırakan Ergüner, Bursa'nın Orhangazi ilçesine geldi. Ergüner, aralarında husumet bulunan ağabeyi Ergüner'e telefon açıp, konuşmak istediğini söyledi. Mehmet Ergüner, annesi Bedriye, ağabeyi Remzi ve yengesi Fatma Ergüner ile buluşma noktasına gitti. Adem Ergüner, burada yanındaki tabancasını çekip, aile bireylerine kurşun yağdırdı. Anne Bedriye ile oğlu Remzi ve gelini Fatma Ergüner olay yerinde, Mehmet Ergüner ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Adem Ergüner, tutuklandı.

"Yaşadığım travmalar, bu sonuca neden oldu"
Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında 'üstsoy veya altsoydan birini, eşi veya kardeşi öldürme' ve 'tehdit' suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Adem Ergüner'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Ergüner, maktullerin yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı. İlk kez ifade veren tutuklu sanık Ergüner, çocukluğundan bu yana yaşadığı travmaların, bu sonuca neden olduğunu söyledi. Birkaç yıl önce ağabeyi Mehmet Ergüner ile ev yapması karşılığında anlaştıklarını belirten Ergüner, "Mehmet'e 175 bin lirayı peşin verdim. Diğer yarısını da sonra verecektim. Bana evi, 1 yılda teslim edeceğini söyledi. Tayin vaktim yaklaşınca evi sordum ama yapmayacağını söyledi. Ben de haklı olarak paramı geri istedim. Onu da vermeyeceğini söyleyerek, bana küfürler savurdu" dedi.

"Ağabeyimin tek geleceğini düşünmüştüm"
Yarıyıl tatilinde eşinin ailesini ziyaret etmek için Eskişehir'e geldiklerini söyleyen Ergüner, parasını almak için de Bursa'ya gitmeye karar verdiğini anlattı. Ergüner, şunları söyledi: "Remzi ağabeyimi arayıp, büyük olarak yanımızda bulunmasını istedim. 'Beni ilgilendirmez' dedi. Mehmet Ergüner'e, 'Bağ evinde buluşalım' diye sesli mesaj attım. Tek geleceğini düşünüyordum ama 3 araçla geldiklerini gördüm. Arabalar yaklaşınca tedirgin olup, havaya tek el ateş edip, durmalarını istedim. En arkada duran Mehmet Ergüner'in arabası üzerime gelmeye devam edince, araca doğru rastgele ateş ettim. Sonrasında arabadan çıkıp, beni durdurmaya çalışan Remzi Ergüner ile boğuşurken ona da ateş ettim. Daha sonra kendimi kaybettim, hiçbir şey hatırlamıyorum. Amacım; kimseyi öldürmek değildi. Vicdan azabı çekiyorum."

Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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