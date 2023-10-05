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Can Atalay'ın bireysel başvurusu AYM Genel Kuruluna sevk edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) İkinci Bölümü, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki hak ihlali başvurusunu AYM Genel Kuruluna sevk etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 15:07, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 15:07
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Can Atalay'ın bireysel başvurusu AYM Genel Kuruluna sevk edildi

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra Hatay milletvekili seçilen, tahliye ve yargılamanın durması istemi Yargıtay tarafından reddedilen Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

AYM İkinci Bölümü, bugünkü gündem toplantısında Atalay'ın başvurusunu görüştü.

İkinci Bölüm tarafından, "başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28'inci maddesi uyarınca Genel Kurula sevkine" karar verildi.

Bu karar gereğince, AYM Genel Kurulu, bireysel başvuruyu daha sonra ele alacak.

TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yapılan başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti. Atalay'ın avukatları da seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesine başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

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