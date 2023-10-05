Aydın'da 19 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

İlk belirlemede vücudunda darp, kesi, ateşli silah ya da benzeri yara izine rastlanmayan kızın cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

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