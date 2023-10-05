Şehit polis memuru Emirhan Şimşek'in cenazesi Hatay'da defnedildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus Timlerine bağlı motorize ekip ile şüpheli motosiklet sürücüsü arasında dün akşam yaşanan kovalamaca sırasında meydana gelen tek taraflı trafik kazasında polis memuru Emirhan Şimşek yaralanmış ve kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, ilçe belediye başkanları, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin eşi Hatice ve 5 yaşındaki kızı Ömür Şimşek, burada tabuta sarıldı, Emirhan Şimşek'in fotoğrafını öptü.

Burada helallik alınmasının ardından Şimşek'in naaşı cenaze töreni için Tosyalı Camisi avlusuna götürüldü.

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