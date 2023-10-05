Samsun'da demir çelik fabrikasındaki patlamada 2 işçi yaralandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 17:59, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 17:47
Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan Recep K. ile Burhan P. sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.