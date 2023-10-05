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Gagavuz Türkleri hukuk savaşını kazandı

Moldovya'nın seçim yasağı kararı Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Gagavuz Türkleri'nin kadın lideri Guul: Kararı Memnuniyetle Karşılıyorum

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 18:42, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 18:46
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Gagavuz Türkleri hukuk savaşını kazandı


MOLDOVYA Hükümetinin, Gagavuz Türkleri'ni temsil eden Shor Partisi üyelerinin 4 Kasım tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere girmesini yasaklayan kararı, Anayasa Mahkemesi'nden döndü.

Shor Partisi eski lideri hakkında açılan bir ceza davası üzerinden seçilmiş parti üyelerini 5 yıl siyasi yasaklı hale getirmeyi amaçlayan kararın Anayasa Mahkemesi'nden dönmesi, Özerk Gagavuzya Devlet Başkanı Evghenia Gu?ul tarafından da memnuniyetle karşılandı. Gu?ul, kararla ilgili "Moldovya Hükümeti'nin hukuksuz eylemlerine devam edemeyeceğini gösteren bu kararı memnuniyetle karşılıyorum" açıklamasında bulundu.

Moldovya muhalefeti, Anayasa Mahkemesi'nde hükümete karşı kritik davayı kazandı. Reuters Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Moldovya Anayasa Mahkemesi, yaklaşan yerel seçimlerde binlerce Shor Partisi adayının seçimlere girmesini engelleme amacı güden kararla ilgili Moldovya Hükümeti aleyhine karar verdi. Karar, daha önce Shor partisine seçilmiş tüm adayların 5 yıl süreyle seçimlere katılmasını yasaklayan yasanın yürürlüğe girmesinden sonra geldi. Söz konusu yasa, 68 belediye başkanı, seçilmiş ve hala görevde olan yaklaşık 800 Shor parti üyesini kapsıyordu.

Shor Partisi: "Mücadelemize devam edeceğiz"

Kararı açıklayan kıdemli Anayasa Mahkemesi Üyesi Serghei Turcan, "Seçimlere katılma yasağının nesnel kriterleri yoktu, çok geneldi ve seçilme hakkına saygı duymuyor" dedi. Bu karar Shor Partisi ve üyelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, özel hayatın gizliliği, örgütlenme özgürlüğü ve ifade özgürlüğü ihlallerinin olduğunu iddia ederek açtığı davanın ardından geldi. Shor Partisi tarafından yapılan açıklamada, "Shor Partisi'ne yönelik hukuka aykırı yasak hala yürürlükte olsa da bu karar, Moldovyalı yargıçların temel demokratik hakları ihlal eden her türlü eylemden kendilerinin sorumlu tutulacağını nihayet anladığını gösteriyor. Davamızı uluslararası mahkemelerde takip etmeye devam edeceğiz ve Hükümetin demokratik kurumlarımızı ortadan kaldırmaya yönelik her türlü girişimi ile mücadele edeceğiz" denildi.

Gagavuz Türkleri Lideri Gutul: "Karar halkın temel haklarını koruyor"

Shor partisi üyesi olan ve son seçimlerde Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı seçilen Evghenia Gu?ul, Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Shor partisine ve diğer muhalif partilere yönelik saldırılar uzun süredir devam ediyor. Moldovya Hükümeti'nin hukuksuz eylemlerine devam edemeyeceğini gösteren bu kararı memnuniyetle karşılıyorum. Bu karar, Gagavuzya halkının kendilerine en iyi şekilde hizmet edeceğine inandıkları adayları seçme konusundaki temel haklarını korumaktadır" ifadesinde bulundu.

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