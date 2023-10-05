Giresun'da sahte kimlikle askeri gazinoya girmek isteyen kişi tutuklandı
Giresun'da sahte kimlikle askeri gazinoya girmek istediği sırada yakalanan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 19:31, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 19:44
İl Jandarma Komutanlığının Kale Mahallesi'ndeki gazinosuna sahte askeri kimlikle girmeye çalışan üniversite öğrencisi M.V.A. gözaltına alındı.
Şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.