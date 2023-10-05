Ankara Emniyet Müdürü Dinç 19 personeli ödüllendirdi

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürümüz Sayın Engin Dinç, görevlerinde gösterdikleri üstün performans, özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı 19 personelimizi ödüllendirmiştir." ifadesine yer verildi.

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