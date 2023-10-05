Ankara Emniyet Müdürü Dinç 19 personeli ödüllendirdi
Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, görevlerinde gösterdikleri üstün performans dolayısıyla 19 personeli ödüllendirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 19:45, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 19:46
Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürümüz Sayın Engin Dinç, görevlerinde gösterdikleri üstün performans, özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı 19 personelimizi ödüllendirmiştir." ifadesine yer verildi.