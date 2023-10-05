TBMM Genel Kurulu'nda 2 uluslararası anlaşma teklifi kabul edildi

Genel Kurulda, Türkiye ile Sierra Leone Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Nijerya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Muş'ta 3 Ekim 1993 yılında yaşanan olayların aydınlatılmasıyla ilgili bir araştırma önergesi verdiklerini belirterek, milletvekillerine yaşanan olaya ilişkin fotoğrafları gösterdi.

Bu olayların zamanaşımına uğradığını ve faillerin aklandığını iddia eden Sakık, "Bu parlamento bir şey yapamaz mı?" diye sordu.

İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımı olamayacağını dile getiren Sakık, "Bu sorunun çözülmesini istiyorum. Bunu çözebiliriz. Bizim acılarımız var." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP'nin 85 milyonun partisi olduğunu söyleyerek, "Haksız yere kim kimin canına kıydıysa Allah belasını versin." dedi.

Bülbül, Sakık'tan aynı duygusal konuşmayı PKK terör örgütünün kıydığı canlar için de kundaktaki bebeğin alnından vurulmuş fotoğrafıyla birlikte yapmasını istedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da "Kim haksız yere birisinin canına, malına, istikbaline kastettiyse konumu ne olursa olsun, statüsü ne olursa olsun, rütbesi ne olursa olsun, siyasi mevzisi ne olursa olsun Allah onun belasını versin." diye konuştu.

Ancak bundan yararlanarak, bir kişinin ya da bazı kişilerin üzerinden devleti Meclis kürsüsünde töhmet altında bırakmaktan uzak durulması gerektiğini ifade eden Dervişoğlu, "Ben kardeşlerimle her zaman kucaklaşmayı severim ama kalleşlerle kucaklaşmayı beceremediğimiz için kimse bizi suçlamasın." dedi.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise "Bu meselenin çözümünü yürekten istiyorum. Daha ne yapalım, daha ne anlatalım? Vartinis'te ölen de bizim, Başbağlar'da ölen de bizim." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, devletin güvenlik politikalarının son derece önemli olduğunu ancak meseleye sadece bir terör meselesi olarak yaklaşılmasının, bu olayın çözümündeki en büyük handikap olduğunu dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 1980 ve 1990'lı yıllarda yaşanan olaylara ilişkin araştırma komisyonları kurulduğunu hatırlatarak, "Ama bugün maalesef ki araştırmada da konuşmada da bunun çok gerisindeyiz. Üzücü olan bu." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 1980 ve 1990'larda yaşananların, faili meçhullerin bittiğini vurgulayarak, "Bugün ülkemizde Kürt'üyle Türk'üyle hepimiz kardeş olarak huzur içerisinde birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından kanun teklifleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi 10 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.