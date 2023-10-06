6 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1-TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Üniversitesi Yeni Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile görüşecek.

(Ankara/10.00/TBMM/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davasında aldıkları hapis cezaları Yargıtay 3. Ceza Dairesince onanan Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman'ı Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i de Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde ziyaret edecek.

(İstanbul/10.30/15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, Ankara Spor Salonu'nda, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Mamak Musiki Muallim Mektebi'nde "AK Parti 22 Yaşında Paneli"ne katılacak.

(Ankara/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Büyütech" Türkiye'nin İlk Kamera Sistemleri Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde cuma hutbesi verecek ve Kurşunlu Medresesi'nde TDV İslam Sanatları Sergisi'nin açılışına katılacak, "Hadislerle İslam" eserinin Boşnakça tanıtımı ile Mevlit Programı'na iştirak edecek.

(Saraybosna)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/09.00)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında Finlandiya ile karşılaşacak.

(Tokyo/04.00)

3- Malezya'da süren 4. İşitme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, final maçında ABD ile karşılaşacak.

(Kuala Lumpur/15.30)

4- Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na Belçika'da kadınlar bireysel tasnif finalleriyle devam edilecek.

(Antwerp)

5- Trendyol Süper Lig'in 8. haftası başlayacak; Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük ve Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor maçları yapılacak.

(Antalya/Adana/20.00)

6- Trendyol 1. Lig 8. hafta ilk maçında Kocaelispor, Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

(Kocaeli/20.00)

7- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ilk haftası 4 müsabakayla tamamlanacak. Fenerbahçe Beko, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

8- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası, Reeder Samsunspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla başlayacak.

(Samsun/19.00)

9- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası, Fenerbahçe Alagöz Holding-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/18.00)

10- Voleybol Erkekler Balkan Kupası organizasyonuna; MOK Spartak-Pigasos Polichnis Sports ve KV Peja-OK Univerzitet vo Tetovo maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/17.00/19.30)

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Katar Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Lusail/20.00)