Fırsatçılar için çember daralıyor: Fahiş fiyata karşı üç şikayet hattı

Gıdadaki fahiş fiyatla mücadele eden Ticaret Bakanlığı ev ve otomobil fiyatlarına yönelik de mücadeleye başlamıştı. Otomobil ve konut sektöründe alınan kararlar ve tedbirlerle fiyatlar geriye çekilirken bakanlık şimdi de WhatsApp ihbar hattı kuracak.

VATANDAŞ DİREKT BAŞVURACAK



İlan siteleri, otomotiv ve konut sektörü için ayrı ayrı kurulacak ihbar hatlarına vatandaş direkt başvuru yapabilecek. Sahte ilan, otomotiv ve konuttaki fahiş satış ile kira fiyatını vatandaş anında WhatsApp hattında paylaşacak.

TÜM İHBARLAR DEĞERLENDİRİLECEK



Bakanlık da vatandaşlardan gelen her ihbarı değerlendirmeye alacak. Haksız fiyat artış iddialarına karşı bakanlık tarafından oluşturulan özel ekip, gelen ihbarı anında değerlendirecek. Şikayete konu olan alana gidilerek kontrol edilecek.

Nur Banu Aras