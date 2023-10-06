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Evim mağdurları hak arayışında

Evim adıyla bilinen faizsiz ev, iş yeri ve araba vaadinde bulunan 21 şirket tasfiye edilip, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmişti. Bu firmalara ödedikleri katılım ücretlerinin yalnızca yüzde 20'sini alan vatandaşlar, haklarını aramaya devam ediyor. Evim Mağdurları Platformu Kurucularından Mehmet Yastı, tasfiye edilen firmalara ait varlıkların TMSF tarafından neden hala satılmadığını merak ettiklerini söyledi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 06 Ekim 2023 07:43, Son Güncelleme : 06 Ekim 2023 07:32
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Evim mağdurları hak arayışında

Faizsiz ev, iş yeri ve otomobil almak isteyen kişilerin başvurduğu tasarruf finansman şirketlerinin sayısı geçtiğimiz yıllarda mantar gibi çoğaldı. Sonu 'evim' ile biten şirketlerin işlek caddelerde peş peşe açtığı ofisler, büyük binaların cephelerine verdiği reklamlar tasarruf finansman yöntemine talebi artırdı. 2021 yılında yapılan regülasyonlar neticesinde gerekli koşulları yerine getiremeyen şirketler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) radarına takıldı.

BDDK 21 ŞİRKET İÇİN TASFİYE KARARI ALDI
Yasal düzenleme kapsamında devlet kontrolüne intibak sağlamak için BDDK'ya başvuran 35 şirketten 21'i için tasfiye kararı alındı. 8 firma da kendi isteğiyle oyun dışı kaldı. Sektörde sadece 6 şirket yoluna devam etti. Bu dönemde tasfiye edilen şirketlere para yatıran ve birikimlerinin akıbetini soran binlerce kişi Evim Mağdurları Platformu'nu oluşturdu. Çözüm arayan evim mağdurları; meydanlarda ve kapanan şubelerin önünde günlerce eylem yaptı.

44 BİN SÖZLEŞMENİN %90'I DEVREDİLDİ
Gelinen son noktada, Meclis'ten geçen yasayla mağduriyetlerin giderilmesi için bir dizi adımlar atıldı. Alacaklıların isterlerse faaliyetlerine izin verilen diğer 6 firmaya hakları korunarak geçebilmesinin önü açıldı. Kapatılan şirketlere ait yaklaşık 44 bin sözleşmenin yüzde 90'ı faaliyetine devam edenlere devredildi. Sistemde kalmak istemeyenlere ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından paralarının geri ödenmesi kararlaştırıldı.

TMSF 698 MİLYON TL KAYNAK AKTARDI
TMSF kapatılan "Evim şirketleri" mağdurları için 698 milyon TL aktardı. Kanunda en çok eleştirilen konu, vazgeçenlere organizasyon parasının ödenmeyecek olmasıydı. Son yapılan düzenlemede, bu ücretin yüzde 20'sinin nakit ödeneceği de yer aldı. Ancak eski sistemin mağdurları hala hakkını arıyor.

ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRÜYORUZ
Yeni Şafak'a konuşan Evim Mağdurları Platformu Kurucularından Mehmet Yastı, tasfiye edilen firmalara ait varlıkların TMSF tarafından neden hala satılmadığını merak ettiklerini söyledi. Yeni sistemde kalmayı tercih eden fakat muhatap bulamamaktan şikayet eden Yastı, "Dosyalarımızın devredildiği firmalar, bizlere adeta üvey evlat muamelesi yapıyor. Çıkan yasaların hiç birine uymadılar. Kurumlara defalarca şikayet etmemize rağmen denetleyen olmadı. Ben bir tasarruf finansman şirketi ile devam etme kararı aldım. 200 bin liralık dosyamı 400 bin liraya yükselttim. Çünkü yasanın çıktığı 2022 yılında alacağım arabaya enflasyon nedeniyle param yetmiyordu. Yasaya göre; firma organizasyon bedelinde yüzde 50 indirim uygulaması gerekirken güncel ücretin üzerine yüzde 50 koyup öyle indirim yaptı. Diğer arkadaşlarımızın da süreleri uzatıldı. Sistemden çıkmamız için ellerinden geleni yaptılar" dedi.

Birikimlerimiz enflasyon karşısında eridi
Konuştuğumuz Habibe Korkmaz isimli vatandaş da, yıllarca ödeme yaptığını anlattı, hayallerine bir türlü kavuşamamaktan dert yandı. Korkmaz, "TMSF, tasfiye edilen firmalara ödediğimiz taksitlerin parasını bizlere 1 yıl sonra geri verdi. Ancak tasfiye edilen firmalara ödediğimiz katılım ücretlerinin yalnızca yüzde 20'sini alabildik. Yüzde 80'i ödenmedi. 'Tasfiye edilen firmalarda para kalırsa öderiz' denildi. Yıllarca dişimizden tırnağımızdan artırdığımız birikimlerimiz enflasyon ortamında eridi, gitti. Hala neden mağduriyetimizi giderecek bir çözüm sunulmadı? Benim gibi binlerce mağdur aile var. Devlet yetkililerimizden bizlere yardım etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cabir Turğut

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