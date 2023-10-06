'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında 75 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, "Bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde gerçekleştirilen Kahramanlar Operasyonları kapsamında 75 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini bırakmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

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