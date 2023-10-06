MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 26 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada ayrıca söz konusu atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık Üs Bölgesine dün gece teröristler tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.

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