Ahır, samanlık ve taksi yanmıştı: Valilik açıklama yaptı

Valilikten yapılan açıklamada, Ovacık ilçesinde dün ve bu gece saatlerinde 1 metruk bina, 3 samanlık, 1 samanlık olarak da kullanılan ahır ile 1 taksinin dış kısmında kısmi olarak yangın çıktığı belirtildi.

Yangınların itfaiye, orman işletme ve kurumların özverili çalışmaları sonucu söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Herhangi bir can kaybı ve yaralının olmadığı olaylarda maddi hasar meydana gelmiş olup, yangınların çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.