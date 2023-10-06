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Terör operasyonunda HDP il ve ilçe yöneticisi 3 kişi gözaltına alındı

Bölücü terör örgütüne yönelik "Kahramanlar Operasyonu" kapsamında HDP'nin İzmir İl Başkanı V.Ç.A'nın da arasında bulunduğu 3 parti yöneticisi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2023 10:27, Son Güncelleme : 06 Ekim 2023 10:28
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Terör operasyonunda HDP il ve ilçe yöneticisi 3 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde 11 ilde yürütülen "Kahramanlar Operasyonu" kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP'nin İzmir İl Başkanı V.Ç.A, İl Başkan Yardımcısı B.Ç. ve Buca İlçe Başkanı N.T'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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