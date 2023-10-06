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Trafik kazasında uzman çavuş yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında uzman çavuş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2023 11:54, Son Güncelleme : 06 Ekim 2023 12:06
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Trafik kazasında uzman çavuş yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda görevli uzman çavuş Hakan Aktaş yönetimindeki 24 AL 040 plakalı otomobil, Muğla-Ula kara yolu Gülağzı kavşağında Tahsin Ç'nin kullandığı 48 HD 282 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ve yolcu Hüseyin Denli yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Aktaş, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan uzman çavuş Hakan Aktaş, kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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