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İstanbul'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik davada karar

FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik 5'i tutuklu 12 sanık hakkında açılan dava, karara bağlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2023 12:17, Son Güncelleme : 06 Ekim 2023 12:18
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İstanbul'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik davada karar

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 2 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu.

Bazı tutuklu sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından karar açıklandı.

Tutuklu sanıklar Hamdi Demiray, Abdulvahap Oruç, Cüneyt Karanfil, Mehmet Ali Yeşildağ ve Muhammet Bayram'ı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme, sanıklar Melek Demiray, Aydın Özbey, Selami Dülgeroğlu, Ahmet Keskin ve Tuncer Aslanhan'ı da aynı suçtan 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Cevdet Çampaşalı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, yargılama aşamasında pişmanlık gösterdiğine kanaat getirdiği sanığın cezasını 5 yıla indirdi.

Sanıklardan Abdulkerim Kiraz'ı da aynı suçtan 7,5 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu sanığın da yargılama aşamasında pişmanlık göstermesi nedeniyle verilen cezayı 1 yıl 6 ay 22 güne indirip hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, terör örgütünün 15 Temmuz 2016 sonrası yaşanan gelişmeler ve son zamanda örgüt yönetiminde yaşanan bölünme tartışmalarına karşı, Türkiye'deki tabanı toparlamak amacıyla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine, "Her ile bir peygamber, her koğuşa bir sahabe ve dışarıdaki her aileye bir melek" talimatı üzerine yeni bir yapılanmaya gittiği aktarılmıştı.

Bu kapsamda FETÖ'nün yeniden yapılanma çalışmalarıyla ilgili detaylara yer verilen iddianamede, sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

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