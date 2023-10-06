Bakan Bolat: Çimento fiyatlarını düşüreceğiz

Çimento ve hazır beton sektöründe fahiş fiyat artışlarını gördüklerini ifade eden Bolat, birkaç hafta önce yoğun bir soruşturma başlattıklarını söyledi.

Bolat, "Üzülerek ifade ediyorum deprem bölgesinde 5 büyük vilayette çok fahiş miktarda fiyatları yükseltme çabaları var. Rekabet edip fiyatları düşüreceklerine birlikte karar alıp fiyat yükseltme çabalarını görüyoruz. Onları uyarıyoruz, kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Fiyatları düşürteceğiz." dedi