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Arbede sonrası kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi hastanede öldü

Trabzon'da, yakınlarını ziyaret için hastaneye gelen 2 kişiyle yaşanan tartışmadan sonra kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2023 13:17, Son Güncelleme : 06 Ekim 2023 13:19
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Arbede sonrası kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi hastanede öldü

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi acil servisinde 9 Eylül'de yakınlarını ziyarete gelen 2 kişi ile güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışma sonucu kalp krizi geçirerek, aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ali Kemal Sağlam, dün gece yaşam mücadelesini kaybetti.

Sağlam için Trabzon Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından KTÜ Farabi Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Törene, Sağlam'ın ailesinin yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş ve sağlık çalışanları katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Çuvalcı, Sağlam'ın yaklaşık bir ay önce yaşanan olayda kalp krizi geçirdiğini hatırlattı.

Sağlık personeline bu tür şiddetlerin artarak devam ettiğinin altını çizen Çuvalcı, şunları söyledi:

"Acı olan şu ki menfur olay sonucu şehadet şerbetini içmesi. Kendisi 45 yaşında genç bir kardeşimizdi. Görevi başında vefat etti, şehit mesafesinde değerlendiriyorum kendisini. Acil servisi ve oradaki insanları korurken böyle bir rahatsızlık oldu. Ondan sonra bir ameliyat süreci gerçekleşti. Doktorlarımız elinden geleni yaptılar. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Çocuklarına, eşine, kardeşlerine, mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin."

Sağlam için dua edilen törende Vali Yıldırım, Sağlam'ın ailesine taziyelerini iletti.

Olay

9 Eylül gecesi hastanenin acil servisindeki yakınlarını ziyarete gelen 2 kişi ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıkmış, arbede sırasında hasta yakınlarından biri güvenlik görevlisi Sağlam'ın göğsüne fiziksel müdahalede bulunmuştu.

Arbede, polisin müdahalesiyle sonlandırılmış, Sağlam olaydan bir süre sonra kalp krizi geçirmişti. Kalbinin durduğu belirlenen Sağlam, sağlık personelinin müdahalesiyle yaşama döndürülerek tedavi altına alınmıştı.

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