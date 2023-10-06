İstanbul'da mahkeme başkanının yaralandığı kazaya soruşturma
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan'ın yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2023 13:18, Son Güncelleme : 06 Ekim 2023 13:20
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Horasan'ın kullandığı araçla 30 Eylül'de Başakşehir Atatürk Bulvarı'nda bir ağaca çarparak yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatılmasına karar verdi.
Kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.