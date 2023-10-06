'Türk gemisi mayına çarptı' iddialarına açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Türk gemisi mayına çarptı' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Söz konusu gemiyle iletişime geçildiği belirtilen açıklamada, yapılan çalışmalar neticesinde herhangi bir mayın patlaması olabileceğine dair bulgu edinilemediği kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Türk gemisi mayına çarptı' haberiyle ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. 'Batum Limanı'ndan Ukrayna'nın İzmail Limanı'na rotası bulunan Türk bayraklı Kafkametler gemisi 05.10.2023 tarihinde Romanya Sulina açıklarında seyir halinde iken geminin 15-20 metre gerisinde bir patlama yaşanmıştır. Olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne bağlı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimizce gemi ve işletici şirket ile temas kurulmuştur. Söz konusu patlama gemide gerçekleşmemiş ve herhangi bir mayın patlaması olabileceğine dair bir bulgu edinilememiştir. Gemide herhangi bir hasar bulunmamakta olup, gemi yükünü Ukrayna'nın İzmail Limanı'na ulaştırmak üzere seyrine devam etmektedir."