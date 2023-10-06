Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Berezer bölgesinde, SİHA, Atak Taarruz Helikopter Kolu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteğinde, jandarma komando özel harekat timlerinin katılımıyla "Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Yılmaz Özden Operasyonu" düzenlendi.

Bu kapsamda komandolar ile teröristler arasında yakın mesafeden çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bu arada 1 Ekim 2023'te İçişleri Bakanlığına yönelik terör saldırısında aracı teröristler tarafından Kayseri'de gasbedildikten sonra öldürülen veteriner hekim Mikail Bozlağan'ın adı da operasyonda kullanılan bombanın üzerine yazıldı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, operasyona katılan jandarma personelini tebrik ederek, "Aziz milletimizin duaları sizlerle tek bir hedefim var. O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek." ifadelerini kullandı.