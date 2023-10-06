En düşük işçi maaşı 23 bin TL oldu, işçiler davul-zurna eşliğinde kutladı

Darp edilen öğretmeni meslektaşları yalnız bırakmadı
Darp edilen öğretmeni meslektaşları yalnız bırakmadı
Bakan Tunç: AİHM kararlarını ortalamanın üzerinde uygulayan ülke Türkiye
Bakan Tunç: AİHM kararlarını ortalamanın üzerinde uygulayan ülke Türkiye
Ucuzluk için kurulan Tarım Kredi marketleri, fiyatlarda zincir marketleri geçti
Ucuzluk için kurulan Tarım Kredi marketleri, fiyatlarda zincir marketleri geçti
Kızılay Başkanı 'ders aldık' dedi: Çadırlar sadece deprem bölgesine götürülecek
Kızılay Başkanı 'ders aldık' dedi: Çadırlar sadece deprem bölgesine götürülecek
Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonu etkilemedi
Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonu etkilemedi
'Türk gemisi mayına çarptı' iddialarına açıklama
'Türk gemisi mayına çarptı' iddialarına açıklama
Bakan Tunç: Afet riskine karşı dayanıklı şehirler için yeni yasa yolda
Bakan Tunç: Afet riskine karşı dayanıklı şehirler için yeni yasa yolda
2023 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu
2023 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu
'Yerinde Dönüşüm' kampanyasında hibe ve kredi desteği artırıldı
'Yerinde Dönüşüm' kampanyasında hibe ve kredi desteği artırıldı
AK Parti, OVP'nin ilk kanun teklifi üzerinde çalışıyor
AK Parti, OVP'nin ilk kanun teklifi üzerinde çalışıyor
ÖSYM, sınav süreçlerinde 'yapay zeka'ya geçiş çalışmalarına başladı
ÖSYM, sınav süreçlerinde 'yapay zeka'ya geçiş çalışmalarına başladı
31 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu: 15 organize suç örgütü çökertildi
31 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu: 15 organize suç örgütü çökertildi
Bakan Bolat: Otomobil fiyatlarındaki köpük kalktı, fiyatlar geri gitti
Bakan Bolat: Otomobil fiyatlarındaki köpük kalktı, fiyatlar geri gitti
AYM, ek MTV'de gerekçeli kararı açıkladı
AYM, ek MTV'de gerekçeli kararı açıkladı
MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 26 terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 26 terörist etkisiz hale getirildi
Bir indirim de motorine geliyor
Bir indirim de motorine geliyor
Deprem vurguncularına kuşatma: 46 firmaya inceleme başlatıldı
Deprem vurguncularına kuşatma: 46 firmaya inceleme başlatıldı
Müteahhidin işi zor: İnşaatta maliyeti arsa uçurdu
Müteahhidin işi zor: İnşaatta maliyeti arsa uçurdu
Fırsatçılar için çember daralıyor: Fahiş fiyata karşı üç şikayet hattı
Fırsatçılar için çember daralıyor: Fahiş fiyata karşı üç şikayet hattı
Depremzedelere konut kredisi ve hibe desteği
Depremzedelere konut kredisi ve hibe desteği
Konya'da öğretim üyesini odasında silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Konya'da öğretim üyesini odasında silahla yaralayan zanlı tutuklandı
İzmir'de FETÖ'nün kadın yapılanmasından yakalanan 16 zanlı tutuklandı
İzmir'de FETÖ'nün kadın yapılanmasından yakalanan 16 zanlı tutuklandı
AYM, Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu 12 Ekim'de görüşecek
AYM, Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu 12 Ekim'de görüşecek
PKK'ya ait mühimmat depoları ile sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu
PKK'ya ait mühimmat depoları ile sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023 ekonomik büyüme tahminini yükseltti
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023 ekonomik büyüme tahminini yükseltti
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan marketlere indirim çağrısı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan marketlere indirim çağrısı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İstanbul adayı açıklaması
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İstanbul adayı açıklaması
Akaryakıtta yeni dönem: Usulsüz faturanın önüne geçilecek
Akaryakıtta yeni dönem: Usulsüz faturanın önüne geçilecek
HSK, 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmalarını tamamladı
HSK, 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmalarını tamamladı
Bakan Bolat: Otomobil fiyatlarında yüzde 15 düşüş var
Bakan Bolat: Otomobil fiyatlarında yüzde 15 düşüş var
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

En düşük işçi maaşı 23 bin TL oldu, işçiler davul-zurna eşliğinde kutladı

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, işçi maaşlarında yüzde 170'e varan bir artış gerçekleştirdiklerini, en düşük işçi maaşının 23 bin TL'ye yükseldiğini açıkladı. İmzalanan sözleşmeye sevinen işçiler mutluluklarını davul-zurna eşliğinde oynayarak kutladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2023 14:56, Son Güncelleme : 06 Ekim 2023 15:15
Yazdır
En düşük işçi maaşı 23 bin TL oldu, işçiler davul-zurna eşliğinde kutladı

Altınordu Belediyesi ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçiler Sendikası (Belediye-İş) arasında mutabakata varılan 'Toplu İş Sözleşmesi' düzenlenen törenle imzalandı. Başkan Tören ve Belediye-İş sendikası Genel başkanı Nihat Yurdakul'un imzaladığı toplu iş sözleşmesi ile işçilere ilave yeni mali ve sosyal haklar kazandırıldı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle ücret artışları dışında çalışanların emeklilikte alacakları kıdem tazminatı kat sayıları artırıldı. Mazeret ve ücretsiz izin haklarında iyileştirmeler yapıldı. Yine yıllık 24 olarak ödenen ikramiye gün sayısı 52'ye çıkarıldı.

Sözleşme çerçevesinde, Başkan Tören'in göreve geldiği 1 Nisan 2019 tarihinde tüm sosyal ödemeler dahil 2 bin 223 TL olan en düşük işçi maaşı, 4 buçuk yıl içerisinde yapılan iyileştirmeler sonunda yaklaşık 23 bin TL'ye, ortalama maaş 25 bin TL'ye ve en yüksek işçi maaşı ise 28 bin TL'ye yükseldi. Başkan Aşkın Tören'in emekçilerin ücretlerinde yaptığı 4 buçuk yıllık artış oranı ise toplam yüzde 950 olarak gerçekleşti.

"Tüm Türkiye'ye referans olacak bir sözleşme imzaladık"

İmza töreninde konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Sadece Ordu'da değil tüm Türkiye'de referans olacak bir sözleşme belgesi yapmak adına 4,5 yıllık kısa süre içerisinde bir olduğumuz, beraber olduğumuz bu sözleşme törenlerini düğüne ve halaya çevirdiğimiz bu esenlik günlere geldik. Çalışanlarımızın daha güçlü daha onurlu daha insanca yaşayabileceği ve huzur şehri, herkesin yüzünün güldüğü, gelirinin refahının arttığı, gelişen kalkınan üreten istihdam sağlayan göçü azaltan bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'mizin, Altınordu'muzun kalkınmasında gelişmesinde güzel ülkemizin şehrimizin istikrar huzur ve istikbalinde emektar kardeşlerimizin alın teri ve emeği hakkı hiç şüphesiz inkar edilemez. İşte bu noktada bizler helal kazancın bereketine rahmetine ve huzuruna çok inanıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'deki ilk 3 toplu iş sözleşmesinden biri"

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin Türkiye genelindeki ilk 3 toplu sözleşmeden biri olduğunu belirten Başkan Tören, "Çok şükür bugüne kadar kavga edilmeden grev yapılmadan çatışma olmadan müzakere ederek nezaketi masada ve kalbimizde hiç bırakmadan emeği merkeze koyarak başarılı toplu iş sözleşmelerimizi imzaladık. Bu sözleşmeye katkı koyan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum sözleşmemizin hayırlı uğurlu olmasını bir kez daha yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Temmuz ayı 2023 yılı itibari ile yaklaşık olarak en düşük maaş alacak emekçi kardeşim 23 bin lira maaş alacak, en yüksek maaşımız 28 bin lira, ortalama maaşımızı da 25 bin lira ilan ediyoruz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul ise "Sendika olarak ayda 60 tane sözleşme yapıyoruz. Bu sözleşmeler içerisinde ilk 3'e girecek sözleşme, ben sevgili Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

İşçiler halay çekip, oyun oynayarak kutladı

Açıklanan işçi maaşları sonrası işçiler tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde bu sevinçli haberi kutladı. İşçiler, kendilerine yapılan zam sonrası mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber